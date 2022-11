W niedzielę wieczorem szef węgierskiego rządu oglądał towarzyski mecz piłkarski Węgry - Grecja, rozgrywany w Budapeszcie. Orbán pojawił się na stadionie z szalikiem z mapą Królestwa Węgier, przedstawiającą Węgry z terenami, które należały do nich do końca I wojny światowej. Chodzi o ziemie należąc obecnie do Austrii, Słowacji, Rumunii, Chorwacji, Serbii i Ukrainy.

Rumuński europoseł Alin Mituţa ocenił w mediach społecznościowych, że przywódcy UE powinni karać i izolować Orbána za takie zachowania.

"To kolejny nieodpowiedzialny ruch Viktora Orbána, który pojawił się z szalikiem z mapą Wielkich Węgier. Jest to rewizjonistyczny gest, który stawia Orbána obok Putina, który również marzy o zmianie granic. Przywódcy UE powinni nałożyć na niego sankcje i odizolować go w Radzie Europejskiej" - napisał Mituca.

Jak poinformował rzecznik ukraińskiego resortu spraw zagranicznych Ołeh Nikołenko, w związku ze sprawą do MSZ Ukrainy wezwany został ambasador Węgier. Rzecznik podał, że Ukraina oczekuje od strony węgierskiej przeprosin oraz odrzucenia roszczeń dotyczących integralności terytorialnej Ukrainy. Zaznaczył, że propagowanie idei rewizjonizmu nie sprzyja rozwojowi stosunków między Ukrainą a Węgrami.

Premier Węgier zareagował na sytuację w mediach społecznościowych. "Piłka nożna to nie polityka. Nie doszukujmy się czegoś, czego nie ma" - napisał na Facebooku. Podkreślił, że drużyna narodowa Węgier to reprezentacja wszystkich Węgrów, niezależnie od tego, gdzie oni mieszkają.

Sytuacja, do której doszło podczas niedzielnego meczu to nie pierwszy raz, kiedy Orbán wywołał oburzenie odwołując się do Królestwa Węgier. W 2020 roku opublikował zdjęcie kuli ziemskiej, która pokazywała również granice Królestwa Węgier przed zakończeniem I wojny światowej. Sprawa wywołała oburzenie, zwłaszcza w Chorwacji i Rumunii.

Na mocy traktatu z Trianon z 1920 roku Królestwo Węgierskie utraciło dużą część swojego dawnego terytorium.