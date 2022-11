O rozpoczęciu procesu Poczobuta poinformowała Oksana Poczobut, żona aresztowanego dziennikarza.

Proces ma ruszyć 28 listopada w sądzie obwodowym miasta Grodna.

Czytaj więcej Świat Andrzej Poczobut z więzienia: Nie mam złudzeń, pójdę do łagru Więziony na Białorusi dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, Andrzej Poczobut, napisał w liście z więzienia, że oczekuje, iż zostanie przez białoruski sąd skazany i trafi do łagru.

Poczobut przebywa w areszcie od marca 2021 roku. Reżim w Mińsku wytoczył mu spreparowaną sprawę karną i oskarżył m.in. o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym.

Przez białoruski Komitet Bezpieczeństwa Państwowego Poczobut został wpisany na "listę terrorystów". Grozi mu od 5 do 12 lat więzienia.

Niedawno Poczobut został przeniesiony z aresztu w Mińsku do Grodna.

"Wszystko w porządku, przenieśli mnie do celi nr 43, to blok nr 1, który jest mi znany z 2011 roku (wówczas Poczobut również był więziony - red.). Niewiele się zmieniło od tamtej pory. Widocznie robią dla mnie wycieczkę po więzieniu. Jako dziennikarz jestem wszystkim zainteresowany" - napisał niedawno w liście do swojej żony.