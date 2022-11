Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 264 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu oświadczył, że w wyzwolonej w ostatnich dniach części obwodu chersońskiego udokumentowano 400 rosyjskich zbrodni wojennych.

Doroczna wielka konferencja prasowa prezydenta Władimira Putina może nie odbyć się w grudniu. Na razie nie ma ostatecznej decyzji, czy odbędzie się ona do końca roku - informuje rosyjska stacja RBC.

Od 2012 roku konferencja prasowa prezydenta odbywa się pod koniec roku. Według dwóch źródeł, przygotowania nie zostały jeszcze rozpoczęte. Jedno ze źródeł twierdzi, że ostateczna decyzja będzie uwzględniać m.in. sytuację na froncie w Ukrainie.

RCB zapytała o to rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa. W sierpniu rzecznik Putina zapowiadał, że coroczna seria pytań i odpowiedzi od obywateli może zostać połączona z konferencją prasową. Podobnie Kreml postąpił w 2020 roku, podczas pandemii koronawirusa.

11 listopada, odpowiadając na pytanie dziennikarzy o połączenie obu wydarzeń, rzecznik prezydenta powiedział: "W tej chwili nie wyklucza się żadnych opcji. Nie zapadła jeszcze żadna ostateczna decyzja. Będziemy informować na bieżąco, jak prezydent będzie decydował o harmonogramie.

Nie ma też pewności co do terminu wystąpienia prezydenta przed Zgromadzeniem Federalnym, do którego przygotowania już się rozpoczęły. Poproszony przez RBC o komentarz do tych informacji Pieskow powiedział, że "jeszcze nie może tego zrobić", ale dwa dni później, podczas tradycyjnej telekonferencji, powiedział, że "prace trwają od dawna"

Jeśli zapadnie decyzja o przełożeniu wielkiej konferencji prasowej na przyszły rok, będzie to drugi przypadek, kiedy prezydent Putin nie zorganizował w roku żadnego wydarzenia. Po raz pierwszy nie zorganizował konferencji prasowej w 2005 roku. Tradycja organizowania dużych konferencji prasowych rozpoczęła się w 2001 roku. W latach 2009-2011, gdy Putin był premierem, nie było żadnych większych konferencji prasowych.