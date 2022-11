Flis skomentował decyzję PiS-u, aby przesunąć wybory samorządowe z jesieni 2023 r. na 2024 r., co oznacza zbieg terminów z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Reklama

- Obóz rządzący wpadł w panikę w związku z efektami swojego własnego błędu sprzed pięciu lat. PiS podjął decyzję, żeby zmienić wątpliwe rozwiązanie, na rozwiązanie jeszcze gorsze. Przesunięcie wyborów (samorządowych - red.) na kwiecień 2024 r. jest dla partii rządzącej bardzo dużym niebezpieczeństwem. Dla obywateli jest to dodatkowe źródło problemów i komplikacji, bo nie rozwiązuje problemów wywołanych przez wydłużenie kadencji do pięciu lat. To zamyka też drogę, żeby rozwiązać ten problem najprościej, czyli przesunąć wybory sejmowe na czerwiec przyszłego roku - tak żeby odstęp pomiędzy wyborami samorządowymi i sejmowymi wypadł w wakacje. PiS wystraszył się i zrobił głupotę - stwierdził ekspert.

Obóz rządzący wpadł w panikę w związku z efektami swojego własnego błędu sprzed pięciu lat prof. Jarosław Flis, politolog, Uniwersytet Jagielloński

Politolog wskazał także na problemy, które powoduje zbiegnięcie się daty wyborów.

Reklama

Czytaj więcej Samorząd Wybory samorządowe dopiero w 2024 r. PiS odrzucił sprzeciw Senatu. Przesunięcie wyborów samorządowych z 2023 r. na kolejny rok forsował PiS. Pomysłowi sprzeciwiała się opozycja. Obozowi władzy udało się jednak przegłosować sprzeciw Senatu. Jeśli prezydent podpisze ustawę, obecna kadencja samorządów zostanie wydłużona do 30 kwietnia 2024 r.

- Wybory samorządowe odbędą się w środku kampanii wyborczej do PE. Ta kampania jest dłuższa, bo wybory do PE zarządza się wcześniej niż zwykłe wybory w Polsce. Wszystko czego chciano uniknąć, czyli problemów prawnych z ciszą wyborczą w trakcie kampanii, podwójnego kandydowania i rozliczania wydatków, to wszystko zostaje. Wybory do PE są trochę w innej skali, ale też z innymi możliwościami. W tych wyborach łatwiej zarejestrować listy wyborcze, bo okręgi wyborcze są bardzo duże i wystarczy pięciu kandydatów na dwumilionowe województwo. Limity wydatków na kampanie są kolosalne. Dlatego każdy racjonalny kandydat na prezydenta miasta - taki, który nie jest z ogólnopolskiej partii - zarejestruje swój komitet w wyborach do PE, co pozwoli mu na kilkukrotne przemnożenie swojego limitu wydatków. Tym samym niszcząc równowagę na lokalnej scenie politycznej - podkreślił specjalista.