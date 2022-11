Dziemianowicz-Bąk mówiła o tym, na jakich problemach będzie skupiać się Nowa Lewica w czasie kampanii wyborczej do Sejmu.

Reklama

- Nie ma dla nas sprawy ważniejszej, niż bezpieczeństwo. Mówię zarówno o bezpieczeństwie państwa i jego silnych strukturach, jak i codziennym bezpieczeństwie polskich rodzin. Dlatego, że to bezpieczeństwo wymyka się nam z rąk, z każdą informacją o wzroście inflacji i każdą wizytą w sklepie i aptece. Będziemy się koncentrować na takich projektach jak bon AGD na wymianę sprzętu na bardziej energooszczędny i bezpłatny obiad w szkole, ponieważ w trudnych czasach, przy napiętych budżetach domowych możliwość wykreślenia chociaż jednego posiłku dla swojego dziecka i przeniesienia tego obowiązku na szkołę może sprawić dużą ulgę - stwierdziła polityk.

Taktyka i liczba bloków to tylko narzędzia, nie jest istotne wyłącznie to jak wystartujemy do wyborów, tylko po co Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Nowej Lewicy

Posłanka została zapytana o to czy partie opozycyjne pójdą w jednym bloku wyborczym do wyborów parlamentarnych.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Biedroń o wyborach: Opozycja bliżej, niż dalej od utworzenia wspólnej listy - Zakończyliśmy pracę nad paktem senackim. Pozostały nam tylko do uzgodnienia nazwiska, ale wiemy już, jak on będzie wyglądał, w jakiej formule pójdziemy - powiedział w rozmowie z TVN24 lider Wiosny, Robert Biedroń, zapytany o plany opozycji na wybory parlamentarne.

- Taktyka i liczba bloków to tylko narzędzia, nie jest istotne wyłącznie to, jak wystartujemy do wyborów, tylko po co. Nasi wyborcy czekają na to, żeby usłyszeć jakie mamy programy i plany na sto dni po wyborach. O tym chcemy porozmawiać 10 grudnia na kongresie z Lewicy. Chcemy przedstawić DNA programowe Lewicy. Niezależnie od tego czy będziemy współpracować przed wyborami w koalicji wyborczej, czy po wyborach współtworząc rząd, to wcześniej powinniśmy jasno powiedzieć Polkom i Polakom na kogo głosują - podkreśliła parlamentarzystka.