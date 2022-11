Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, Polska będzie mogła złożyć pierwszy wniosek o wypłatę z Krajowego Planu Odbudowy najwcześniej za miesiąc.

Reklama

Premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że zrobimy to do końca października. Termin nie został dotrzymany. Jak się dowiadujemy, do ustalenia z Komisją Europejską pozostały bowiem sposoby weryfikacji kamieni milowych, które mają potwierdzić, że nasz kraj wywiąże się ze zobowiązań.

O złożenie wniosku zapytano w czwartek premiera Morawieckiego, który przebywa w Berlinie na Szczycie Bałkanów Zachodnich.

– Jesteśmy dosłownie na ukończeniu przygotowywania wniosku. Tutaj odpowiedzialny za to jest minister Puda, dziś rano z nim rozmawiałem. Twierdzi że w ciągu 2-3 tygodni ten wniosek będzie możliwy do złożenia. Wolę ostrożnie powiedzieć, że w najbliższym czasie chcemy ten wniosek złożyć - powiedział dziennikarzom.

Reklama

Szef rząd zapowiedział, że do Brukseli w przyszłym tygodniu uda się minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk. - Mamy szereg tematów otwartych z UE. Jednym z tych tematów jest next generation UE, czyli KPO. Wierzę, że możemy się cały czas porozumieć, ale nie czekamy na to porozumienie i rzeczywiście rozpoczęliśmy sami realizację tych projektów, które są częścią KPO, prefinansujemy je z PFR. Już teraz ministerstwa mają popodpisywane umowy, więc nie mam tutaj niepokoju - mówił Morawiecki.

- Wraz z wychodzeniem z inflacji, kiedy będzie potrzeba więcej środków na coraz więcej projektów infrastrukturalnych, chcemy wychodzić z kryzysu poprzez inwestycje, więc na pewno bardzo mocno te środki byłyby nam również przydatne. Jestem spokojny o te środki, jestem przekonany że te środki do Polski trafią - dodał premier.