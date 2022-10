Lokale wyborcze w Brazylii były otwarte do godz. 17:00 czasu lokalnego. Osoby, które przed tym terminem ustawiły się w kolejce do oddania głosu będą mogły jeszcze zagłosować.

Reklama

Po przeliczeniu 2,56 proc. głosów prowadzi Bolsonaro (55,8 proc.) przed Lulą (44,2 proc.).

Jair Bolsonaro oddał głos w Rio de Janeiro. - Oczekuję naszego zwycięstwa dla dobra Brazylii - powiedział dziennikarzom. – Jeśli Bóg da, dziś po południu odniesiemy zwycięstwo. Tak naprawdę to Brazylia zwycięży - dodał prezydent Brazylii.

Luiz Inácio Lula da Silva głosował w Sao Bernardo do Campo (region metropolitalny São Paulo), gdzie zaczynał karierę polityczną jako lider związkowy. - Dzisiaj wybieramy to, jakiej Brazylii chcemy - stwierdził w rozmowie z mediami Lula, prezydent Brazylii w latach 2003-2011. - To najważniejszy dzień w moim życiu. Jestem przekonany, że Brazylijczycy zagłosują za planem, w ramach którego zwycięży demokracja - dodał.

Czytaj więcej Piłka nożna Neymar chce strzelać dla prezydenta Gwiazdor reprezentacji Brazylii wspiera ubiegającego się o reelekcję Jaira Bolsonaro. Kontrkandydat Luiz Inacio Lula da Silva twierdzi, że to z powodu umorzonych zaległości podatkowych.

Reklama

W pierwszej turze wyborów w Brazylii Lula zdobył 48,4 proc. głosów, a Bolsonaro - 43,2 proc. Tym samym nie sprawdziły się sondaże, dające byłemu prezydentowi kilkunastopunktową przewagę nad obecnym. Przed drugą turą sondaże prognozowały porażkę Bolsonaro.

Brazylijska państwowa komisja wyborcza zaczęła zliczać głosy od razu po zamknięciu lokali wyborczych. Wyniki wyborów w Brazylii powinny być znane w ciągu kilku godzin po zamknięciu lokali wyborczych, ponieważ w Brazylii wyborcy oddają głosy metodą elektroniczną.

Ubiegający się teraz o trzecią kadencję Lula nie mógł startować w poprzednich wyborach w związku z oskarżeniami o korupcję. W 2018 r. były prezydent został skazany za korupcję, wyrok unieważniono w 2021 r.

W pierwszej turze tegorocznych wyborów, zorganizowanej 2 października, głos na kandydata lewicy, Lulę, oddało ponad 57 mln Brazylijczyków. Kandydat prawicy, Bolsonaro, przekonał do siebie ponad 51 mln wyborców. Pozostałych dziewięcioro kandydatów w pierwszej turze zebrało łącznie niespełna 10 mln głosów.

Według przewidywań, w drugiej turze głos miało oddać ok. 120 mln Brazylijczyków.

W kampanii Bolsonaro podkreślał swój konserwatywny wizerunek, wypowiadając się przeciw aborcji oraz legalizacji narkotyków. Urzędujący prezydent obiecywał liberalizację przepisów gospodarczych oraz utrzymanie programu pomocy społecznej. Z kolei Lula obiecywał zwiększenie pomocy socjalnej oraz podniesienie podatków dla najbogatszych.