Trzaskowskiego poparło w badaniu 34,92 proc. ankietowanych. W rankingu poparcia na drugie miejsce powrócił prezydent RP Andrzej Duda (30,28 proc.), który wyprzedził Szymona Hołownię. (29,55 proc.)

Reklama

Przewodniczący Polski 2050 zanotował w październiku lekki spadek poparcia (o 0,29 pkt. proc.), przez co zamienił się miejscami na podium badania z prezydentem, którego poparcie z kolei wzrosło prawie najmocniej (plus 2,28 proc.) w całej stawce. Liderem pod tym względem był w ostatnim miesiącu Michał Kołodziejczak. Działacza AgroUnii poparło w październiku 11,84 proc. respondentów - o 3,67 pkt. proc. więcej, niż we wrześniu.

Na drugim biegunie znalazł się Władysław Kosiniak-Kamysz, dla którego poparcie spadło o 3,08 pkt. proc., do 16,82 proc. Poza nim najwięcej w październiku stracili Zbigniew Ziobro (2,77 pkt. proc.), Jarosław Kaczyński (1,32 pkt. proc.) oraz Mateusz Morawiecki (1,09 pkt. proc.). Andrzej Duda był więcej jedynym politykiem związanym z partią rządzącą, który w ostatnim miesiącu odnotował wzrost poparcia.

Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) przeprowadził sondaż metodą CATI w dniach 17-20 października br. na reprezentatywnej próbie 800 dorosłych Polaków.