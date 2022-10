Kobosko: Docierają do nas posłowie PiS. Rozmawiamy z nimi

- Prowadzimy rozmowy z kilkunastoma posłami PiS, którzy zdają sobie sprawę, że ta władza się kończy - powiedział na antenie Radia Plus Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050. - Nie zapraszamy do klubu, ale zapraszany do współdziałania przy zakończeniu tych nieszczęsnych rządów - dodał.