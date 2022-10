Pierwszą trójkę polskich polityków obdarzonych największym zaufaniem społecznym otwiera Andrzej Duda - prezydentowi ufa 51 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc. w stosunku do wyniku z września), nie ufa 37 proc. (bez zmian).



Reklama

Drugie miejsce zajmuje, trzeci we wrześniu, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, wobec którego zaufanie deklaruje 41 proc. badanych (- 5 pkt. proc. w porównaniu z wrześniem). Trzaskowski zaliczył także niewielki wzrost odsetka ankietowanych, którzy mu nie ufają - z 37 we wrześniu do 38 proc. w październiku.

Podium zamyka lider Polski 2050 Szymon Hołownia, który spadł z drugiego miejsca - ufa mu 40 proc. badanych, co oznacza spadek aż o 6 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego sondażu. Nieufność wobec Hołowni zgłasza 34 proc. respondentów - więcej o 5 pkt. proc.



Na czwartej pozycji lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza zastąpił Mariusz Błaszczak. Szefowi MON ufa 37 proc. badanych (- 2 pkt. proc.), nie ufa - 33 proc. (bz).

Reklama

Pierwszą piątkę zamyka Mateusz Morawiecki. Premier wspiął się na piąte miejsce z szóstego w październiku, z takim samym odsetkiem ufających mu badanych - 37 proc. Brak zaufania do szefa rządu deklaruje 50 proc. badanych ( - 1 pkt. proc.).



Z kolei pierwszą piątką polityków, którym Polacy ufają najmniej, otwiera prezes PiS. Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 32 proc. badanych (- 1 pkt. proc.), nie ufa - 56 proc. ankietowanych (- 1 pkt. proc.).

Prezesowi partii rządzącej niewiele ustępuje Donald Tusk. Liderowi największej partii opozycji ufa 30 proc. respondentów ( - 2 pkt. proc.), nie ufa - 55 proc.



Trzecie miejsce zajmuje, drugi we wrześniu, Zbigniew Ziobro. Szefowi Solidarnej Polski ufa 28 proc. ( + 1 pkt. proc.) badanych Polaków, nieufność zgłasza 53 proc. (- 3 pkt. proc.).



Na czwartej pozycji uplasował się premier Morawiecki (dane wyżej), zaś pierwszą piątkę zamyka Jacek Sasin, któremu nie ufa 49 proc. badanych (zaufanie deklaruje 20 proc. - + 1 pkt. proc.).

Najbardziej nierozpoznawalnym ministrem rządu Morawieckiego jest obecny minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, którego nie zna 51 proc. respondentów, oraz szef resortu spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Nie zna go 46 proc. badanych.