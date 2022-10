Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 243 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski oskarża Rosję, że ta przygotowała prowokację, o którą teraz oskarża Ukrainę.

"Służba zasadnicza dawałaby dodatkowe punkty przy przyjmowaniu na każdą uczelnię wyższą, nie tylko o profilu wojskowym" - czytamy w komunikacie.

Jedna Rosja informuje, że odbycie zasadniczej służby wojskowej ułatwiałoby dostanie się na wszelkie kursy na uczelniach wyższych.

W Rosji trwa częściowa mobilizacja wojskowa, w ramach której pod broń - według oficjalnych danych - ma być powołanych ok. 300 tys. rezerwistów

Pierwszy wiceprzewodniczący Rady Federacji, sekretarz Rady Generalnej Jednej Rosji, Andriej Turczak, wskazuje, iż "obecnie, oprócz punktów zdobytych na Jednolitym Egzaminie Państwowym, różne czynniki są brane pod uwagę przy przyjęciu - nagrody na olimpiadach (przedmiotowych) (...), wolontariat, osiągnięcia sportowe... ci, którzy odbyli służbę wojskową, nie mają (dziś) żadnych oczywistych korzyści przy staraniu się o przyjęcie (na studia - red.)".

"Zmiany proponowane przez Jedną Rosję wyeliminują tę niesprawiedliwość" - dodał.



Rosja regularnie, wiosną i jesienią, powołuje pod broń, do odbycia zasadniczej służby wojskowej, ok. 120 tysięcy Rosjan.

Obecnie w Rosji trwa częściowa mobilizacja wojskowa, w ramach której pod broń - według oficjalnych danych - ma być powołanych ok. 300 tys. rezerwistów i osób posiadających specjalności, których potrzebuje rosyjska armia. Nieoficjalnie mówiło się, że w ramach częściowej mobilizacji do armii ma być powołanych jednak nawet milion osób. W czasie mobilizacji pojawiały się liczne głosy o nieprawidłowościach przy jej realizacji - powołania do armii, wbrew zapewnieniom Ministerstwa Obrony Rosji - otrzymywały m.in. osoby bez przeszkolenia wojskowego oraz studenci nadal pobierający naukę.