Bruksela wstrzymuje praktycznie wszystkie fundusze dla Polski, dopóki nie naprawimy sądownictwa. Chodzi przede wszystkim o wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącego likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i związanej z tym konieczności przywrócenia do pracy sędziów odsuniętych przez ID oraz zagwarantowanie sędziom prawa do zadawania pytań prejudycjalnych do TSUE, czyli w praktyce wniosków o interpretację prawa UE. ID co prawda już nie istnieje – została zastąpiona nową Izbą Odpowiedzialności Zawodowej – ale nie zostały wypełnione pozostałe warunki - pisała w poniedziałkowym wydaniu "Rzeczpospolitej" Anna Słojewska.

Utworzenie Izby Dyscyplinarnej SN obok zmiany sposobu powoływania KRS, która odgrywa kluczową rolę przy powoływaniu nowych sędziów, to elementy reformy wymiaru sprawiedliwości realizowanej przez ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobrę. Reforma ta miała usprawnić działanie polskich sądów, a także wprowadzić mechanizm dyscyplinowania sędziów, którym obóz rządzący zarzucał m.in. popełnianie przestępstw pospolitych (wskazywano tu incydenty z udziałem sędziego - emerytowanego - który ukradł kiełbasę za 6 złotych czy innej sędzi, która ukradła spodnie).

Jeśli chodzi o tempo działania sądów, to resort sprawiedliwości w maju 2022 roku podał informację, że "średni czas postępowań w wybranych kategoriach spraw, które są badane rok do roku, wynosił w tym kwartale 5,5 miesiąca. To przeszło 1,6 miesiąca mniej niż w zeszłym roku, roku 2021". Wirtualna Polska zwróciła jednak uwagę, że wynik taki uzyskano dzięki zmianie sposobu traktowania postępowań cywilnych w przypadku których kończące je postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności zaczęto traktować jako osobne postępowanie (wcześniej traktowano je jak część dłuższego postępowania cywilnego). Ministerstwo Sprawiedliwości zarzuciło wówczas Wirtualnej Polsce nieprawdę i zapowiedziało podjęcie kroków prawnych. Z kolei konkret24 zwracał uwagę, że Ministerstwo Sprawiedliwości porównało dane z I kwartału 2022 roku z danymi za cały 2021 rok, a nie z analogicznymi danymi za pierwszy kwartał 2021 roku.

Ponadto nawet z danych udostępnionych przez resort sprawiedliwości wynikało, że praca sądów przyspieszyła w przypadku niektórych spraw, ale w przypadku innych - sądy rozstrzygają coraz dłużej. Biorąc pod uwagę dane ogólne - czyli dane o długości postępowania we wszystkich rodzajach sądów - średni czas postępowania wynosił w 2021 r. 7,1 miesiąca, podczas gdy w 2018 roku - 5,4. Czas postępowań wydłużył się w sądach rejonowych i okręgowych.

Jeśli chodzi o system dyscyplinowania sędziów to stawiane obozowi rządzącemu zarzuty dotyczą tego, że odsuwani od orzekania są sędziowie krytyczni wobec obecnej władzy i realizowanej reformy.

Polska - w związku z zablokowaniem przez UE środków z Funduszu Odbudowy i funduszu spójności - może stracić 111 mld euro czyli ponad pół biliona złotych.

– W wyniku niespełnienia warunków podstawowych Komisja nie może dokonać żadnego zwrotu przedłożonych przez Polskę wydatków, z wyjątkiem pomocy technicznej i działań przyczyniających się do spełnienia warunku podstawowego. Ponadto, o ile warunek podstawowy nie jest spełniony, Komisja może odzyskać zaliczkę przy rocznym rozliczeniu rachunków lub przy zamknięciu – powiedział „Rzeczpospolitej” Stefan De Keersmaecker, rzecznik prasowy KE.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy - ich zdaniem - rząd powinien nadal realizować reformę sądownictwa prowadzoną przez resort Zbigniewa Ziobry, jeśli będzie to oznaczać zablokowanie pieniędzy z Unii Europejskiej dla Polski.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy - ich zdaniem - rząd powinien nadal realizować reformę sądownictwa prowadzoną przez resort Zbigniewa Ziobry, jeśli będzie to oznaczać zablokowanie pieniędzy z Unii Europejskiej dla Polski.

Na tak zadane pytanie "Tak" odpowiedziało 19,2 proc. respondentów.

Odpowiedzi "Nie" udzieliło 53,8 proc. ankietowanych.

Zdania w tej kwestii nie ma 27 proc. respondentów.

- Odsetek badanych negatywnie oceniających pomysł kontynuacji reformowania polskiego systemu sądownictwa wzrasta razem z wiekiem respondentów (43% - badani do 24 roku życia, 61% - badani, którzy ukończyli 50 lat). Opór wobec reformowaniu sądownictwa najczęściej wyrażają badani (59%) mieszkający w miastach wielkości od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców oraz taki sam odsetek badanych posiadających wyższe wykształcenie. Prawie 7 na 10 badanych (69%) z dochodem przekraczającym 5000 zł netto uważa za niewłaściwy pomysł kontynuacji reformy - komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 18-19 października 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.