Chiny będą nieustannie wspierać prywatny sektor gospodarki i pozwolą rynkowi odgrywać decydującą rolę w przydzielaniu zasobów - powiedział prezydent Xi Jinping w przemówieniu wygłoszonym w niedzielę podczas otwarcia odbywającego się raz na pięć lat zjazdu partii komunistycznej w Pekinie.

- Chiny będą dążyć do wysokiej jakości wzrostu gospodarczego, a następne pięć lat będzie kluczowe dla budowy nowoczesnego mocarstwa socjalistycznego - mówił sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin.

Xi przekonywał, że "Chiny osiągnęły wszechstronną kontrolę nad Hongkongiem, przekształcając go z chaosu w ład".

- Chiny muszą zapewnić, że Hongkongiem rządzą patrioci, a Chiny będą wspierać Hongkong w integracji z kontynentem - powiedział. - Jeden kraj, dwa systemy jest najlepszym systemem dla Hongkongu i musi być przestrzegany w dłuższej perspektywie - dodał.

- Chiny prowadziły również poważną walkę z separatyzmem tajwańskim i są zdecydowane i zdolne do przeciwstawienia się integralności terytorialnej - mówił. - Rozwiązanie kwestii Tajwanu należy do narodu chińskiego, a Chiny nigdy nie zrezygnują z prawa do użycia siły, ale będą dążyć do pokojowego rozwiązania - zapowiedział.

Prezydent Chin zapowiedział przyspieszenie budowy światowej klasy wojska i wzmocnienie zdolności do budowania strategicznego potencjału odstraszania. - Chiny muszą przestrzegać absolutnego przywództwa partii nad wojskiem - stwierdził.

W kwestii walki z Covid-19 chwalił postawę partii rządzącej. Przekonywał, że przyjęte w kraju rozwiązania były chwalone za granicą.

W ostatnich dniach Pekin wielokrotnie zapowiadał kiontynuowanie strategii zero-COVID , rozwiewając nadzieje wielu obywateli Chin, jak również inwestorów, że kraj może zacząć odchodzić w najbliższym czasie od przepisów, które spowodowały powszechną frustrację i straty gospodarcze.