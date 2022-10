„Debata Tusk kontra Kaczyński 15 lat później” – klipem o tym tytule Donald Tusk, lider PO, zadebiutował w połowie czerwca tego roku na TikToku. Od tego czasu sztabowcy PO odpowiadający za media społecznościowe inwestują mocno w rozwój profilu przewodniczącego.

I to przynosi efekty, a TikTok ma być jednym z fundamentów budowania rozpoznawalności Tuska wśród najmłodszych wyborców w przyszłorocznej kampanii, a także służyć do ich wyborczej mobilizacji po stronie PO.

Swoisty wyścig zbrojeń na TikToku trwa, a są na nim obecnie partie i politycy wszystkich opcji, od Lewicy przez Solidarną Polską po Polskę 2050 Szymona Hołowni i AgroUnię. Niedawno na TikToku odbyła się nawet pierwsza debata z udziałem posłów Michała Gramatyki z Polski 2050 i Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski. Dotyczyła ona kwestii energetycznych.

We wrześniu – jak wskazuje analiza opublikowana na profilu TikTok Analityka – na polskim politycznym TikToku dominowała treść publikowana przez Donalda Tuska. Łącznie jego filmy były wyświetlane 6,89 mln razy. Na drugim miejscu uplasowała się Wanda Nowicka z Lewicy (2,89 mln wyświetleń), na trzecim Konrad Berkowicz z Konfederacji (2,15 mln wyświetleń). Wśród czterech najpopularniejszych filmów polskich polityków we wrześniu trzy należały do Donalda Tuska. Najpopularniejszy, który ma ponad 2 mln wyświetleń, jest komentarzem do jednego z wystąpień premiera Mateusza Morawieckiego.

Co kryje się za strategią Tuska na TikToku? – Kilka rzeczy. O ile o tym medium PO myślała od początku 2021 roku, wyzwaniem było to, że doświadczeni politycy nie byli na TikToku zbyt dobrze przyjęci. Bo na TikToku pierwsze treści polityczne były falstartem. W czerwcu tego roku udało się znaleźć formułę, by pokazać Tuska i nie zmuszać go do mało poważnych zachowań – opowiada jeden z naszych rozmówców ze sztabu PO odpowiedzialnych za media społecznościowe. – Po dłuższym przemyśleniu znaleźliśmy odpowiednią formułę pasującą do byłego premiera i szefa Rady Europejskiej. Z tego jesteśmy najbardziej zadowoleni. Okazało się, że na TikToku jest miejsce na twarde polityczne przesłanie, oczywiście w dopasowanej formie tiktokowej. Dzięki narzędziom analitycznym tej platformy wiemy, że docieramy głównie do wyborców w wieku 34 lub niższym. Średnio to 74 proc. osób w tym wieku. Stawiamy na publikację mniejszej liczby, ale bardziej dopracowanej treści – mówi nasz informator z PO.

Filmy publikowane przez Tuska to głównie starannie wybrane i opracowane kluczowe politycznie fragmenty jego publicznych wystąpień.

TikToka wyróżnia algorytm, który szybko tworzy wiralowe treści i kreuje trendy. Oraz to, że używają go przede wszystkim najmłodsi wyborcy. To oznacza, że ta stosunkowo nowa platforma społecznościowa jest wdzięczną przestrzenią do zagospodarowania dla polityków, zwłaszcza w kontekście rozkręcającej się kampanii wyborczej. Ale z uwagi na zasięg i wiarygodność trzeba zająć się tym wcześniej. Dlatego Tusk szturmuje tę platformę już teraz.