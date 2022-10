Magdalena Środa: „Jeśli zapytacie, dlaczego nasza polityka jest tak narcystyczna, nieskuteczna i niemoralna, to powiem – patriarchalizm. Nawet jeśli zapytacie, dlaczego, do cholery, tak podejrzana postać jak Macierewicz dostaje wbrew prawu ordery, to powiem, że dla patriarchalizmu prawem jest on sam, a poza tym, że nie ma to jak solidarność patriarchatu u władzy”.