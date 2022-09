- Dzisiaj jest czas współpracy, czas, który będzie premiował tych, którzy potrafią współdziałać, iść na kompromisy, układać sensowne dla ludzi rozwiązania i podobnie będzie z nami w Polsce - powiedział lider Polski 2050, pytany o niedawne spotkanie liderów części partii opozycyjnych i byłych prezydentów. Jacek Nizinkiewicz pytał Szymona Hołownię o możliwość utworzenia przez dzisiejszą opozycję wspólnych list wyborczych i wspólnego rządu.

Reklama

- Oczywiście, że my będziemy współpracować, oczywiście, że powinniśmy stworzyć po wyborach jak najbardziej stabilny wspólny rząd. Ja od dawna o tym mówię, od wielu miesięcy, że podstawą takiego rządu powinien być draft (projekt - red.) umowy koalicyjnej, który będzie transparentny, jasny, który nie będzie zawierał żadnych tajnych aneksów i który ludzie poznają przed wyborami, a nie po wyborach - mówił Hołownia.

Zaznaczył, że jeśli chodzi o jedną listę wyborczą części partii opozycyjnych, to jego zdanie się nie zmieniło od roku. - Czas na te decyzje jeszcze nie nadszedł. On nadejdzie w momencie, w którym przybliżymy się do wyborów - oświadczył.

Nie planujemy współpracy wyborczej, politycznej, z Jarosławem Gowinem. Szymon Hołownia

Reklama

W rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem lider Polski 2050 przekonywał, że jego formacja będzie robiła "swoje". - Jesteśmy ugrupowaniem, które jest już z tego nowego świata. Ten stary świat, oparty na polaryzacji, odwiecznej, trwającej od 2005 r. konfrontacji dwóch wielkich politycznych bloków, PiS-u i Platformy, musi minąć - powiedział Hołownia.

Jak "stary świat" Platformy ma według Polski 2050 minąć, skoro Hołownia deklarował chęć współpracy z Platformą Obywatelską i współtworzenia rządu z ugrupowaniem kierowanym przez Donalda Tuska? - dociekał Jacek Nizinkiewicz.

Czytaj więcej Polityka Tusk: Gowin będzie raczej rozliczany, a nie będzie rozliczał Wszystkim życzę jak najszybszego dojścia do uczciwej refleksji nad tym, co się robiło. Nie mam zamiaru kwestionować tego, że poseł Gowin zmienił pogląd na świat. Ale powiem brutalnie: poseł Gowin będzie jednak raczej rozliczany, a nie będzie rozliczał - mówił we Wrocławiu lider PO Donald Tusk.

- Platforma cieszy się zaufaniem 25 proc. Polaków - odparł Hołownia dodając, że nie może od tego "abstrahować" i powiedzieć, że "mnie to nie interesuje, zrobię rząd mając 12 czy 15 procent" poparcia. - Muszę wejść do tej gry i zmienić jej reguły od środka - dodał.

Szymon Hołownia został też zapytany, czy Jarosław Gowin - minister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL, później wicepremier w rządach PiS - mógłby znaleźć miejsce w szeregach Polski 2050. - Nie, nie planujemy współpracy wyborczej, politycznej, z Jarosławem Gowinem. Nie wyobrażam sobie takiego scenariusza i mówię to też otwarcie i bardzo jasno - odparł rozmówca Jacka Nizinkiewicza. Dodał, że ma "dużo dobrych emocji" do Gowina "jako do intelektualisty, jako do człowieka".

- Natomiast uważam, że popełnił bardzo dużo politycznych błędów, nie doszacował czasów, w których decyzje należało podejmować no i dzisiaj to już nie jest jakby moja decyzja, ale to są konsekwencje jego własnych decyzji. Polska 2050 możliwości takiej współpracy nie widzi - oświadczył Szymon Hołownia.

Reklama

- Jestem przekonany, że Jarosława Gowina w następnym rządzie nie będzie - powiedział dodając, że Gowina "nie będzie też na listach Polski 2050".