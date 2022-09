Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 216 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, dziękuje ukraińskim żołnierzom za heroiczną obronę w Donbasie.

Wcześniej MSW Kazachstanu podało informację na temat liczby obywateli Rosji, którzy wjechali do Kazachstanu od momentu ogłoszenia przez Moskwę częściowej mobilizacji. Od 21 września do Kazachstanu miało wjechać ok. 98 tys. obywateli Rosji, w tym samym czasie z Kazachstanu do Rosji wyjechało 64 324 Rosjan.

Reklama

98 tys. Tylu Rosjan wjechało do Kazachstanu po 21 września

- Mamy oparte na umowach relacje z Rosją dotyczące świadczenia pomocy prawnej, wydawania podlegających ekstradycji przestępców. Najważniejszą zasadą jest to, aby czyn (popełniony przez wydawanego - red.) był karalny zarówno w Kazachstanie, jak i w Rosji, aby dana osoba była uznana za poszukiwaną - wówczas będziemy identyfikować takie osoby i nakazywać ekstradycję do Rosji - tak Achmedżanow odpowiedział na pytanie o to czy Kazachstan będzie wydawał Moskwie Rosjan podlegających poborowi, którzy opuścili Rosję.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Doradca Zełenskiego: Będziemy karać Ukraińców pomagających w pseudoreferendach Doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak, w rozmowie z szwajcarskim dziennikiem "Blick" mówi, że obywatele Ukrainy pomagający w organizacji pseudoreferendów ws. włączenia okupowanych terytoriów Ukrainy do Rosji, będą odpowiadać za zdradę, za co grozi co najmniej pięć lat więzienia.

Reklama

Prezydent Kazachstanu, Kasym-Żomart Tokajew, mówił we wtorek, że zwiększony napływ Rosjan do Kazachstanu nie jest kryzysem, ale "sytuacja jest 'trudna'".

Tokajew obiecał omówić tę kwestię ze stroną rosyjską.



Po 21 września tysiące Rosjan próbują opuścić terytorium Rosji w obawie przed objęciem ich poborem. Zwiększony ruch notowany jest nie tylko na granicy Rosji z Kazachstanem, ale również np. na granicy Rosji z Finlandią czy Gruzją.