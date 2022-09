Domański został zapytany o to, czy wzrost cen i kryzys energetyczny wpłyną na poparcie dla PiS-u.

Reklama

- Te problemy wpływają na ocenę rządu - widać to po wynikach sondaży CBOS-u. Mamy do czynienia ze znacznym spadkiem pozytywnych ocen (tego rządu - red.). Ale jeżeli chodzi o deklarowane poparcie wyborcze, to ono się nie zmienia. Ludzie realistycznie podchodzą do problemów i zagrożeń związanych z cenami energii, obarczając za to rząd. Jednak z drugiej strony nie zmienia się wyborcze poparcie rządu. Może to wynikać stąd, że ludzie nie widzą alternatywy. Czy Donald Tusk i PO byłaby nam w stanie zapewnić energię elektryczną, albo obniżyć cenę czegokolwiek? Społeczeństwo cały czas nie widzi alternatywy dla PiS-u - stwierdził socjolog.

Społeczeństwo cały czas nie widzi alternatywy dla PiS-u Prof. Henryk Domański, socjolog, Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Zdaniem profesora, "nic nie wskazuje na to, żeby PO była dzisiaj konkurentem dla PiS-u

Reklama

- Dystans wyborczy w sondażach pomiędzy PiS-em i PO utrzymuje się na podobnym poziomie. Poparcie dla PiS-u musiałoby nagle bardzo spaść - wtedy ludzie, którzy nawet najbardziej popierają PiS mogliby się skłonić do głosowania na kogokolwiek innego. Korzystne (dla PiS-u - red.) jest to, że wybory odbędą się w okolicach października, więc problemy związane z energetyką zanikną - podkreślił socjolog.

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Na wspólnej liście opozycji najwięcej zyskuje Konfederacja Gdyby kandydaci KO, Polski 2050, Lewicy i PSL wystartowali w wyborach parlamentarnych ze wspólnej listy, mogłaby ona liczyć na ponad połowę głosów. Jednak gdyby partie te wystąpiłyby oddzielnie, zebrałyby większy procent wskazań - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster.

Prof. Domański prognozował następnie jaki będzie wynik przyszłych wyborów parlamentarnych.

- PiS powinien uzyskać najlepszy wynik, na poziomie 37-38 proc. Oczywiście nie wiadomo jak będzie przebiegać kampania wyborcza i do jakich argumentów będą odwoływać się obie strony - zaznaczył ekspert.