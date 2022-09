Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 205 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosja oskarża Zachód o utrudnianie realizacji porozumienia ze Stambułu w zakresie dostaw rosyjskiego zboża i nawozów.

- Niektórzy mogą być zaskoczeni, ale niemiecki rząd jest gotowy to zrobić - zapowiedział niemiecki kanclerz.

Scholz miał na myśli krajowe ograniczenia i zasady eksportu wspólnie produkowanego sprzętu obronnego, które w przeszłości utrudniały współpracę z europejskimi i innymi partnerami.

O potrzebie zmiany filozofii dostaw broni mówił niedawno w Berlinie premier Ukrainy Denys Szmyhal.

Do tej pory Niemcy dostarczyły Ukrainie w sumie niewiele ciężkiego sprzętu wojskowego. To się powoli zmienia i do niezwykle przydatnych haubic PzH 2000 dołączają kolejne czołgi przeciwlotnicze, wyrzutnie rakietowe, systemy radarowe namierzające stanowiska artylerii przeciwnika oraz czołgi do budowy przepraw rzecznych. W sumie jednak na liście państw wspomagających Ukrainę Niemcy są na piątym miejscu, za USA, Polską, Wielką Brytanią i Kanadą.

W środę Scholz przekonywał, że dostarczona przez Niemcy broń zdecydowała o sukcesie ukraińskiej kontrofensywy w obwodzie charkowskim.

- Można powiedzieć, że właśnie ta broń, którą Niemcy dostarczyły teraz Ukrainie, ma decydujące znaczenie dla rozwoju konfliktu na wschodzie Ukrainy, a także zrobiła przewagę w bitwie - powiedział Scholz.