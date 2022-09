Czytaj więcej Świat Elżbieta II nie żyje. Wielka Brytania i świat oddają hołd królowej 8 września, w wieku 96 lat, zmarła Elżbieta II, brytyjska królowa, najdłużej panujący w historii Wielkiej Brytanii monarcha. W piątek, o 19 czasu polskiego, z orędziem do narodu wystąpi nowy król Wielkiej Brytanii, Karol III.

Matką ostatniego rosyjskiego cara Mikołaja II była księżniczka Danii Dagmara Glücksburg (później jako Maria Romanowa po ślubie z Aleksandrem III). Jej rodzona siostra Aleksandra Duńska była żoną brytyjskiego króla Edwarda VII i matką króla Jerzego V (1910-1936). Ten ostatni był bratem ciotecznym Mikołaja II, a ich dziadkiem był król Danii Chrystian IX. Te rodzinne więzi przez długie lata nie pozwalały rodzinie królewskiej odwiedzać bolszewickiej Rosji, gdzie zamordowano w 1918 roku rosyjskiego cara i całą jego rodzinę. Przynajmniej tak tłumaczyła to przez dziesięciolecia rodzina królewska. Ale kontakty z przedstawicielami radzieckich władz były. W ceremonii koronacji Elżbiety II uczestniczyli również przedstawiciele radzieckiej marynarki wojennej, a już w 1956 roku królowa zaprosiła na herbatę odwiedzającego wówczas Wielka Brytanię Nikitę Chruszczowa. Radzieckie media relacjonowały wówczas, że przywódca ZSRR przywiózł królowej mnóstwo prezentów, m.in. konia achał-tekińskiego, diamentową broszkę z szafirem i jeden obrazów Ajwazowskiego.

Przełomowym w relacjach rodziny brytyjskiej z komunistyczną Rosją był zaś lot w kosmos Jurija Gagarina 12 kwietnia 1961 roku. Podziwiany wówczas przez cały świat radziecki kosmonauta został wysłany przez Związek Radziecki z „misją pokoju” do wielu państw świat, w tym również do Wielkiej Brytanii. Oficjalnie został tam zaproszony przez organizatorów radzieckiej wystawy handlowo-przemysłowej w Londynie. Kilka dni przed wizytą nie było mowy, by sowieckiego oficera zaprosiła do siebie brytyjska królowa. Relacje między krajami były chłodne, Wielka Brytania stała po drugiej stronie barykady w trwających wówczas zimnej wojnie. Rząd brytyjski apelował do obywateli, by nie utożsamiali wizyty Gagarina z polityką prowadzoną przez ZSRR.

W brytyjskiej stolicy Gagarin wylądował 11 lipca 1961 roku. Gdy został przywitany przez tłumy Brytyjczyków było już wiadomo, że wizyta zostanie potraktowana jako najważniejsze wydarzenie w kraju. Wówczas ku zdziwieniu radzieckich dyplomatów w ambasadzie ZSRR w Londynie zadzwonił telefon. Królowa Elżbieta II zaprosiła Gagarina na obiad do Pałac Buckingham 14 lipca. A to oznaczało, że brytyjska monarchini obdarzyła kosmonautę szczególnym szacunkiem, gdyż nawet Chruszczowa pięć lat wcześniej zapraszała jedynie na herbatę.

Przygotowaniem Garagina do lunchu zajął się brytyjski MSZ i Pałac Buckingham. Wszystko na nic. W Rosji od tamtej pory krążą opowieści, że Gagarin nie mógł się połapać w sztućcach, więc na głos stwierdził, że będzie „jadł po rosyjsku”. Na co królowa miała odpowiedzieć: „jedzmy po gagarińsku”. Gdy podano herbatę, radziecki pilot nie zastanawiając się miał wyciągnąć z niej cytrynę i wrzucić do buzi. Elżbieta II zrobiła to samo i po raz kolejny uratowała sytuację. Podobno ze wszystkich Rosjan, z którymi miała okazję się spotykać, Gagarina obdarzyła największą sympatią. Później spotykała się też z Michaiłem Gorbaczowem.

Do Rosji po raz pierwszy i ostatni Elżbieta II udała się już po upadku komunizmu, na zaproszenie ówczesnego prezydenta Borysa Jelcyna. W Moskwie wraz z księciem Filipem wylądowała 17 października 1994 roku. Zostali przywitani na głównej Giergijewskiej sali Kremla przez prezydenta Rosji i jego żonę Nainę. Wówczas Jelcyn otrzymał od królowej drewnianą skrzynkę, w której przywiozła rozmaite ziarna z królewskiego sadu. Wszystkie służby rosyjskie zostały postawione na baczność, by zapewnić bezpieczeństwo i maksymalny komfort królowej podczas jej czterodniowego pobytu w Rosji. Królowej pokazano wszystkie najważniejsze świątynie Rosji. W pewnym momencie do delegacji dołączył nawet ówczesny zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Aleksy II, który podarował królowej prawosławny obraz.

Po zorganizowanym na Kremlu przyjęciu i spektaklu w Teatrze Bolszoj w Moskwie, królowa udała się do Petersburga. Odwiedziła tam Twierdzę Pietropawłowską, Ermitaż i słynny Teatr Maryjski. Pożegnalne przyjęcie sprawiła już na pokładzie jachtu Britannia 20 października 1994 roku, którym wracała do ojczyzny. Jelcyn wówczas nazywał to historycznym wydarzeniem, a wizytę królowej odbierał jako „najwyższe uznanie tego, że Rosja stoi na drodze ku demokracji”.

Władimir Putin spotykał się z brytyjską królową trzykrotnie: w 2000 roku na zamku Windsor, w 2003 podczas oficjalnej wizyty Putina w Wielkiej Brytanii oraz w 2014 roku we Francji, z okazji 70. rocznicy lądowania w Normandii.