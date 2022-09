W środę odbędzie się posiedzenie Senatu. W porządku obrad znajduje się ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która przewiduje obowiązkowe ograniczenie cen ciepła sieciowego przez wytwórców, a także dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego.

W radiowej Jedynce senator PiS Stanisław Karczewski był pytany o pomysły senackiej większości w związku z projektem. - Zobaczymy, jakie (będą). Też nie znamy - odparł. - Wczoraj nie mogłem zapoznać się z wprowadzonymi poprawkami podczas posiedzenia komisji, dziś to przeanalizujemy dokładnie i podejmiemy - myślę tutaj w tej chwili o klubie PiS - decyzję - dodał.

Karczewski ocenił, że poprawki większości w Senacie "czasami się zdarzają racjonalne, trzeba być obiektywnym, natomiast w większości są to poprawki, które mają charakter populistyczny, taki, który wpisuje się w walkę polityczną bardzo wyrazistą i agresywną".

Senator Prawa i Sprawiedliwości był pytany, czy podczas zbliżającej się zimy w Polsce zabraknie węgla i innych źródeł ciepła. - Wczoraj na ten temat rozmawialiśmy z panią minister (klimatu i środowiska Anną Moskwą), pani minister nas uspokaja, mamy węgiel, ten węgiel dopływa - powiedział.

- To spotkanie służy temu, żeby wymieniać informacje w jedną i drugą stronę. Pani minister zadała pytanie, czy w naszym okręgu czy w naszych okolicach jest węgiel, jest dostępny węgiel. Okazuje się, że akurat tam jest. Ja nie mówię, że jest wszędzie, że jest dostępny, bo czasami moje słowa są przekręcane, ale akurat w naszym okręgu tak jest, że węgiel jest - oświadczył senator PiS wybrany w okręgu nr 49 (Radom).

Stanisław Karczewski przekonywał, że rząd "dowiezie węgiel, dowiezie ropę". Przyznał przy tym, że zima "będzie ciężka na pewno". - Zapowiedzi synoptyków nie są optymistyczne, mówią, że po bardzo ciepłym lecie - sierpień był wyjątkowo ciepły - może przyjść ciężka, mroźna zima - zaznaczył.

- Ale ja jestem optymistą w ogóle, tak że mam nadzieję, że i będziemy mieli dostateczną ilość węgla, i dostateczną ilość innych nośników energii i nie zmarzniemy - mówił polityk partii kierowanej przez Jarosława Kaczyńskiego.

Pytany, czy w obozie rządzącym pojawiają się pomysły racjonowania węgla, Karczewski powiedział, że nie spotkał się z takim tematem. - Staramy się i wiem, że takie są starania, by węgiel był równie dostępny, również i do prywatnych odbiorców, no przecież to jest olbrzymia ilość osób, która grzeje domy - mówił.

- Nie spotkałem się w ogóle z racjonowaniem. Węgla musi być tyle, ile potrzeba i tego węgla nie zabraknie - powiedział senator PiS.