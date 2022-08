- Chcemy jeszcze raz zwrócić uwagę na Odrę, na jej dramat, ale też na wnioski, które powinniśmy po tym kryzysie wyciągnąć, bo musimy być mądrzy po szkodzie, jeżeli nie umiemy tej szkodzie zapobiegać - mówił we Wrocławiu na konferencji prasowej Polski 2050 lider tej formacji Szymon Hołownia.

- Nie będzie wolnej Polski (...), jeżeli Polska nie będzie zielona, jeżeli Polska nie będzie piękna. Dlatego tak bardzo głośno w Polsce 2050 upominamy się o zieloną agendę - oświadczył. - Mówimy o tym, co konkretnie trzeba zrobić już dziś, żeby Polska nie była w ogonie zielonych zmian, tak jak jest dzisiaj - dodał.

Powołując się na dane Komisji Europejskiej Szymon Hołownia przekonywał, że 1200 z 1600 polskich aglomeracji nie spełnia norm europejskiej dyrektywy ściekowej. - 80 proc. ścieków komunalnych z domów, które nie są podłączone do kanalizacji, spływa w Polsce wprost do rzek. Mamy najbardziej zanieczyszczone kąpieliska w całej Unii Europejskiej - mówił były kandydat na prezydenta.

Lider Polski 2050 podnosił, że kraje silne i bogate to kraje czyste, które "idą dzisiaj w zieloną stronę" i "najlepiej radzą sobie z inflacją" i przekonywał, że jeśli Polska chce być silna i bogata, to powinna działać na rzecz ochrony środowiska. Hołownia przedstawił też kilka punktów z programu "Polska na Zielonym Szlaku".

- Po pierwsze, zasada zaśmiecasz - płacisz, wprowadzenie współodpowiedzialności, odpowiedzialności producentów różnego rodzaju opakowań, których mamy aż za dużo, za to, co jest wprowadzane do obrotu, a później często ląduje w bardzo różnych nieprzeznaczonych do tego miejscach - powiedział.

Szymon Hołownia powiedział też, że jego formacja opowiada się za wprowadzeniem systemu kaucyjnego za opakowania. - Żeby za każde opakowanie plastikowe, szklane, które zwracamy do sklepu, przysługiwała kaucja, żeby opłacało się ludziom wprowadzać z powrotem te opakowania do obrotu - mówił. Hołownia wspomniał też o ograniczeniu "betonozy" w miastach poprzez nałożenie na deweloperów nowych norm.

- Skończmy z gierkowskimi pomysłami meliorowania polskich rzek po to, żeby pchać nimi barki z węglem czy chemikaliami, czy innymi rzeczami. Gierkowski pomysł budowania drogi wodnej drogi E40, dalszego kanalizowania Odry, kanalizowania i betonowania Wisły, i spiętrzania, to są absurdy, które powinny jak najszybciej przejść do historii - powiedział w czwartek Hołownia.

- Jeżeli mamy mieć wodę, jeżeli polscy rolnicy mają mieć wodę, jeżeli polski przemysł ma mieć wodę, nawet jeżeli polskie elektrownie mają mieć wodę, bo jeszcze przez jakiś czas będą jej potrzebowały bardzo mocno do chłodzenia, to rzeki muszą być renaturyzowane, to my musimy robić wszystko dla retencji i dla swobodnego przepływu rzek, tak, żeby ta woda w rzekach po prostu była - dodał.

- Dzisiaj, jeżeli mamy stawiać na transport, to to jest kolej - przekonywał lider Polski 2050. - Kolej, a nie kolejne drogi wodne - mówił.

- Jeżeli Polska 2050 będzie miała wpływ na rząd - a wierzę, że będzie miała - to będziemy wielkimi zwolennikami, będziemy bardzo mocno walczyć o to, żeby w następnym rządzie Rzeczpospolitej, już w wolnej Polsce, znalazł się zielony wicepremier, człowiek, który będzie odpowiednio wysoko umocowany w Radzie Ministrów, żeby koordynować wszystkie kwestie związane z naszym klimatem, przyrodą, z zieloną energią - oświadczył.

Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury, E40 to droga wodna łącząca Morze Bałtyckie w Gdańsku z Dnieprem w rejonie Czarnobyla i biegnąca dalej przez Kijów, Nową Kachowkę i Chersoń z Morzem Czarnym, obejmując na terenie Polski Wisłę od Gdańska do Warszawy, Narew oraz Bug do Brześcia.