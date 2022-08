Rekiny wyewoluowały o spacerują po lądzie. To reakcja na zmiany klimatu

Rekiny epoletowe, które starają się przystosować do warunków niskiego natlenienia wody na Wielkiej Rafie Koralowej, wyewoluowały i są w stanie wyjść na ląd. Jak podkreślają naukowcy z uniwersytetu na Florydzie, mogą one spędzić na nim nawet do dwóch godzin.