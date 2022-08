- Dodatkowo rząd przyjął ustawę, która pozwoli na finansowe wsparcie dla wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku kryzysu energetycznego - dokończyła wypowiedź Lewandowska.

- To będzie naprawdę wyjątkowa zima. Mamy horrendalne dzisiaj na rynkach ceny gazu, które sięgają kompletnie absurdalnych poziomów - odpowiadał Soboń.

Następnie Lewandowska podkreślała, że "ceny surowców podrożały wszędzie". - To nie jest tylko problem Polski. I nie ma wyjścia - zaznaczyła.

- Nie stać nas na to, żeby nie pomagać Polakom. Jesteśmy dziś w sytuacji, gdy przy rosnących cenach, tak wysokiej inflacji dzisiaj w Europie, także w Polsce, koszty tego ponoszą ci najsłabsi, w największym stopniu. I to do nich kierowana jest pomoc. Ci, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują, dostają ją - odparł Soboń.

- Prowadzimy restrykcyjną dzisiaj politykę monetarną, bardzo ostrożną politykę fiskalną - przekonywał jednocześnie wiceminister finansów. - Dziś mamy dobrą sytuację budżetową, stać nas na to, by wspierać inwestycje - dodał.

Mechanizmem wsparcia dla odbiorców indywidualnych mają zostać objęte gospodarstwa domowe, które ogrzewają domy gazem LPG, drewnem, pelletem lub olejem opałowym. Jak wynika z opublikowanych wcześniej założeń do projektu, gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym otrzymają jednorazowe dodatki. Jednorazowy dodatek wyniesie: 3 tys. zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy; 1 tys. zł gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym; 500 zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, a 2 tys. zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.