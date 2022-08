Zielińska została zapytana o to, dlaczego rząd nie doprowadził jeszcze do wyjaśnienia przyczyn zanieczyszczenia Odry.

- Do tej pory myślałam, że rząd i wszystkie organy państwowe wciąż szukają źródła tego zanieczyszczenia. Jednak w miarę upływu czasu zaczynam myśleć, że rząd musi znać prawdziwe źródło zanieczyszczenia. Jest niemożliwe, żeby miesiąc po masowym śnięciu ryb, nikt nie znał przyczyny tego zjawiska. Zaczynam się zastanawiać kto i dlaczego próbuje zamieść tą sprawę pod dywan - mówiła polityk.

Przewodnicząca Partii Zieloni przedstawiła następnie przebieg prac Komisji Ochrony Środowiska ws. wyjaśnienia katastrofy ekologicznej na Odrze.

- Udało nam się uzyskać - od Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - informacje dotyczące jakości wody. Inspektorat opublikował dane od 28 lipca do 16 sierpnia, w których możemy zobaczyć główne parametry (jakości wody - red.). Niestety brakuje danych z kluczowych dni, od 29 lipca do 1 sierpnia, tych danych inspektorat wyraźnie nie posiada, a przynajmniej ich nie publikuje. Ministerstwo Klimatu i Środowiska obiecało nam pełne dane dotyczące jakości wody, ale ich nie przekazało - zaznaczyła posłanka.

Zdaniem Zielińskiej rząd "powinien przedstawić rzetelne informacje na temat tego co dzieje mieszkańcom terenów nadodrzańskich".

- To jest pięć województw i jedenaście milionów ludzi żyjących w tych województwach, z których znaczna część mieszka na Odrą i żyje z Odry. Mieszkańcy często kąpali się w Odrze, łowili ryby i jedli je przez prawie trzy tygodnie od masowego zatrucia ryb. Ci ludzie cały czas otrzymują sprzeczne informacje na temat tego, co się dzieje. Z jednej strony wojewoda lubuski wydał - dopiero teraz - zakaz, żeby trzymać się z daleka od wody. Z drugiej strony Ministerstwo Klimatu rozmywa problem i mówi o naturalnym występowaniu alg złocistych, sugerując, że jest to naturalnie występujący problem - podkreśliła parlamentarzystka.