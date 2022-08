Były kanclerz Gerhard Schroeder zaleca niemieckiemu rządowi uruchomienie gazociągu Nord Stream 2 w celu złagodzenia niedoboru gazu w Niemczech.

Reklama

- Najprostszym rozwiązaniem byłoby oddanie do użytku gazociągu Nord Stream 2. Jest gotowy. Jeśli naprawdę zrobi się ciężko, jest ten rurociąg, a z obydwoma rurociągami Nord Stream nie byłoby problemu z dostawami dla niemieckiego przemysłu i niemieckich gospodarstw domowych - powiedział Schroeder w wywiadzie dla "Sterna".

Czytaj więcej Polityka USA nakładają sankcje na domniemaną partnerkę Putina Departament Skarbu USA objął sankcjami domniemaną partnerkę prezydenta Rosji Władimira Putina. To część serii środków wymierzonych w rosyjskie elity w ramach próby ukarania Kremla za trwającą wojnę na Ukrainie.

Były kanclerz podkreślił, że osoby, które nie będą chciały korzystać z Nord Stream 2, będą odczuwały tego konsekwencje. - W Niemczech też będą ogromne. Wszyscy, którzy ogrzewają gazem, już odczuwają skutki. Dla tych, którzy muszą liczyć na każdy cent, będzie to naprawdę trudne - przekonywał.

Odnosząc się do sugestii Komisji Europejskiej, że inne państwa europejskie powinny znacznie zmniejszyć zużycie gazu, aby pomóc Niemcom, powiedział: "Mówią nam dokładnie to, co my mówiliśmy krajom południowym podczas kryzysu euro": Żyliście ponad stan". W tym kontekście zwrócił uwagę, że za jego kadencji Niemcy były "tylko w 35 procentach uzależnione od rosyjskiego gazu". - Pod koniec rządów kanclerz Merkel nasze uzależnienie było znacznie wyższe - mówił.

Reklama

Schroeder mówił również na temat turbiny, która była naprawiana w Kanadzie. - Dlaczego nie jest w Rosji, nie rozumiem. Dzięki tej turbinie wielkość dostaw byłaby dwukrotnie wyższa. Za to odpowiada Siemens - powiedział.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Schroeder rozmawiał z Putinem. "Jest szansa na zawieszenie broni na Ukrainie" Porozumienie zawarte między Ukrainą a Rosją (a także Turcją i ONZ), ws. transportu ukraińskiego zboża szlakiem przez Morze Czarne, może "stwarzać szansę na zawieszenie broni" w trwającej od 24 lutego wojnie - oświadczył były niemiecki kanclerz, Gerhard Schroeder.

Odnosząc się do wypowiedzi polityków, jakoby Władimirowi Putinowi chodziło o ograniczenie dostaw gazu do Niemiec, powiedział: "Oczywiście, ja również dokładnie o to pytałem podczas mojej wizyty w Moskwie. Jasna odpowiedź brzmiała: nie ma żadnej politycznej zapowiedzi Kremla o ograniczeniu przepływu gazu. Jest to głównie problem techniczny i biurokratyczny, notabene występujący po obu stronach. Jedna strona przerzuca odpowiedzialność na drugą".

Schroeder uważa również, że Krym nie wróci już do Ukrainy. - Kto poważnie wierzy, że rosyjski prezydent mógłby kiedykolwiek ponownie oddać Krym? - pytał.

Schroeder był kanclerzem Niemiec w latach 1998-2005. Następnie pracował dla różnych rosyjskich firm państwowych w sektorze energetycznym.