Czy sierpień przyniesie spowolnienie w kampanii (przed)wyborczej? Na pewno jeśli chodzi o spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Cykl jego wyjazdów został zawieszony na najbliższe tygodnie. Lider PiS ma udać się na urlop. Z rozmów „Rzeczpospolitej” wynika, że Kaczyński do podróży po Polsce ma powrócić dopiero na starcie nowego sezonu politycznego, czyli we wrześniu tego roku. Politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy, przekonują, że taki był pierwotny plan ustalony jeszcze kilka miesięcy temu. Absolutnie nie dają temu wiary nasi rozmówcy z opozycji. – Uważam, że PiS ma poważny problem z tym, co dzieje się w trakcie tych wyjazdów. Prezes Kaczyński był przez miesiące zamknięty w „złotej klatce” zbudowanej przez premiera Morawieckiego i TVP. Zderzył się z rzeczywistością i falą gniewu na rządy PiS. Świat, o którym mówią ludzie przychodzący na te spotkania, ma się nijak do propagandy stworzonej przez PiS – mówi nam Marcin Kierwiński, sekretarz generalny PO.

Politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy, przekonują jednak, że środek sezonu urlopowego nie jest po prostu czasem na efektywną komunikację polityczną. Między wierszami można wyczytać, że ostatnie tygodnie były „zbyt intensywne”, a wiele tematów pojawiało się dość przypadkowo i później koncentrowało uwagę mediów (jak uwaga Kaczyńskiego o smartfonach). – Teraz trzeba się skoncentrować na realnych kryzysach, jak dopilnowanie dostaw węgla na zimę. Tym żyją ludzie – ucina jeden z naszych informatorów.

W politycznym kalendarzu na sierpień istotny będzie Campus Polska Przyszłości

Co z planami Platformy Obywatelskiej? W sierpniu politycy i polityczki PO oraz innych partii z Koalicji Obywatelskiej mają dalej spotykać się z ludźmi w terenie w ramach akcji #1000Spotkań. Swoje spotkania i wyjazdy ma w sierpniu kontynuować przewodniczący PO Donald Tusk. W ubiegły piątek lider PO rozmawiał np. w Olsztynku w woj. warmińsko-mazurskim z nowo wybranym burmistrzem Robertem Waraksą. Wygrał on w I turze z wynikiem blisko 64 proc. Pokonał zdecydowanie m.in. kandydata popieranego przez PiS. Wybory w Olsztynku stały się konieczne po śmierci poprzedniego burmistrza miasta.

Politycy PO, z którymi rozmawialiśmy, przyznają nieoficjalnie, że ostatnie tygodnie i miesiące rozmów w terenie pokazały, iż lokalne struktury i działacze w całej Polsce są zmobilizowani do prowadzenia kampanii przez najbliższe miesiące – aż do wyborów.

– Cały czas pojawiają się nowi ludzie. Jest wiara w to, że PiS można pokonać. Dlatego Tusk pojawił się np. w Olsztynku, by mobilizować i pokazywać, że sukces jest w zasięgu ręki – twierdzi jeden z naszych rozmówców z Platformy.

Politycy ugrupowań opozycyjnych zwracają teraz uwagę na dwie sprawy. Przede wszystkim na to, że obecne warunki (inflacja, niepokój o jesień i zimę) ułatwiają pracę w terenie i rozmowy z wyborcami. Druga sprawa to konflikty w samym PiS np. na tle dostaw węgla czy różnice w sprawie podejścia do Brukseli, które też tworzyły polityczny klimat ostatnich tygodni i miesięcy. Tak jak i „otoczka” spotkań prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Czytaj więcej Polityka Pierwszy etap kampanii: Mobilizacja w PO, konflikty w PiS W opublikowanym w ubiegły piątek sondażu przeprowadzonym przez Kantar, opozycja pierwszy raz od 2015 roku wygrywa z PiS. – PO, partia z długą historią, to nie jest mała łódeczka, której nawet ktoś taki, jak przewodniczący Tusk może szybko nadać nowy kurs. To duży statek, który wolno skręca. Jeśli ta zmiana mentalności i mobilizacja jest w terenie, wśród samorządowców, to oznacza że ludziom teraz „chce się chcieć”. Widać, że w strukturze Platformy są dobre nastroje – ocenia Michał Kolanko w rozmowie z Michałem Szułdrzyńskim.

W politycznym kalendarzu na sierpień istotny będzie też Campus Polska Przyszłości – wydarzenie organizowane przez wiceszefa PO i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Campus rozpocznie się 26 sierpnia w Olsztynie i potrwa do 1 września.

Spotkania w terenie mają kontynuować w swoim rytmie też inne partie, zarówno siły parlamentarne (Lewica, PSL, ruch Polska 2050 Szymona Hołowni, Konfederacja), jak i pozaparlamentarne (AgroUnia). Ale faktycznie sierpień może być czasem względnego uspokojenia w polityce. 5 sierpnia Sejm dokończy ostatnie lipcowe posiedzenie, co będzie jednocześnie ostatnim spotkaniem posłów i posłanek przed połową września, gdy parlament znów wróci do pracy.