W ostatnich wystąpieniach, wygłoszonych w czasie tournée po Polsce, prezes PiS podnosił wątek dotyczący osób transpłciowych.

- Wyobraźmy sobie, że ktoś z panów tutaj siedzących przychodzi w pewnym momencie do swojej pracy i mówi: „Proszę państwa, ja nie jestem Władysław, ja jestem Zosia. No i według tego, co nam zalecają z Zachodu, wszyscy powinni się temu podporządkować, bo inaczej się urażą. A dlaczego jestem Zosia? No bo... może jutro będę z powrotem Władysławem, ale dzisiaj jestem Zosia” - powiedział Jarosław Kaczyński w Grudziądzu.

Jeżeli gdzieś jest moda, by Krysia została Stasiem, a Staś Krysią, to nie znaczy, by w Polsce była taka moda. Po prostu tyle

Jarosław Kaczyński w Kielcach

- Oczywiście ktoś się może z nami nie zgadzać, ma lewicowe poglądy. Uważa, że każdy z nas może w pewnym momencie powiedzieć, że teraz, do tej pory, do godziny - jest w tej chwili koło wpół do szóstej - byłem mężczyzną, a teraz jestem kobietą – mówił z kolei prezes PiS we Włocławku. - Bo przecież lewica uważa, że tak powinno być. I należy tego przestrzegać. Mój szef w pracy, dajmy na to, czy nawet moja koleżanka, czy mój kolega powinni się do mnie zwracać już tym razem w formie żeńskiej. No, można mieć takie poglądy, dziwne co prawda. Ja bym to badał, ale... - dodał Kaczyński i się zaśmiał.

Parlamentarzystki Lewicy zgłosiły w sprawie wypowiedzi prezesa PiS wnioski do Komisji Etyki Poselskiej. W środę przewodnicząca komisji Monika Falej z Lewicy poinformowała, że oba wnioski zostały odrzucone. Za ich rozpatrzeniem zagłosowała sama Falej i posłanka PO Izabela Mrzygłocka. Przeciwni byli z kolei poseł PiS Jacek Świat i Jan Łopata z PSL. Tym samym doszło do remisu i zabrakło większości. „To pokazuje, kto godzi się na odbieranie godności osobom. Kto godzi się na szydzenie, poniżanie” - napisała Falej na Twitterze.

W sondażu, przeprowadzonym przez agencję SW Research, zapytaliśmy Polaków, czy Komisja Etyki powinna była ukarać Kaczyńskiego za jego słowa. Poparcie dla takiego rozwiązania wyraziło 55,5 proc. ankietowanych. 20,5 proc. respondentów opowiedziało się przeciwko karaniu prezesa PiS, a niemal co czwarty odpowiadający (23,9 proc.) nie miał w tej sprawie zdania.

- Ukaranie prezesa PiS za słuszne uważa 6 na 10 osób, które nie ukończyły jeszcze 24 lat i blisko dwie trzecie respondentów o dochodach w granicach 3001 – 5000 zł netto. Ukarania Jarosława Kaczyńskiego oczekuje 7 na 10 respondentów z miast liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców - skomentował wyniki badania Adam Jastrzębski, Senior Project Manager w SW Research.

Prof. Antoni Dudek w niedawnej rozmowie z „Rzeczpospolitą” oceniał, że oceniał, że słowa Kaczyńskiego o LGBT wpisują się w „testowanie przez polityka na żywym organizmie elektoratu tego, czy jakieś hasła zadziałają, czy nie”. - Zwłaszcza prezes Kaczyński, który w czasie swojego objazdu kraju testuje różne tematy. On teraz poczeka na reakcje sondażowe, na opinie, które będą wynikały z badań, czy temat LGBT jeszcze ożywia Polaków, czy czują się tym zagrożeni, bo jeżeli tak, to będzie o tym stale mówił przez najbliższy rok. Jak zobaczy, że to nie za bardzo pomaga, że to PiS mogło zaszkodzić, to się wycofa. Nie mam cienia wątpliwości, że jest to temat sztucznie wywoływany przez Kaczyńskiego - stwierdził politolog.

