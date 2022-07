Indonezja, gospodarz dzisiejszego szczytu G20, wezwała do zakończenia wojny na Ukrainie. Spotkanie to zgromadziło w jednym pomieszczeniu przedstawiciela Rosji Siergija ławrowa i najbardziej zagorzałych przeciwników rosyjskiej inwazji.



Na początku spotkania Ławrow uścisnął dłoń swojemu indonezyjskiemu odpowiednikowi Retno Marsudiemu, czemu towarzyszyły okrzyki „Kiedy zatrzymasz wojnę” i „Dlaczego nie zatrzymasz wojny”.

Zachodni przywódcy, w tym Blinken i niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock, unikali Ławrowa na szczycie, odmawiając spotkania z nim, a delegacje amerykańskie, kanadyjskie i europejskie wyszły, gdy przemawiali rosyjscy dyplomaci.

Według raportu japońskiej agencji prasowej Kyodo, sekretarz stanu USA Antony Blinken zainicjował bojkot tradycyjnego grupowego zdjęcia wykonywanego podczas szczytu.

Czytaj więcej Polityka Ławrow wzywa do podjęcia starań na rzecz ochrony prawa międzynarodowego Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow w środę wezwał wszystkie strony na świecie do podjęcia wysiłków w celu ochrony praw międzynarodowych, ponieważ "świat ewoluuje w skomplikowany sposób."

Zachodni dyplomaci odmówili także udziału w czwartkowej kolacji, tłumacząc to obecnością Ławrowa. Retno Marsudi, minister spraw zagranicznych Indonezji, powiedział, że kraj-gospodarz zrozumiał i uszanował tę decyzję.

Ławrow zdecydował, że opuści szczyt przed jego zakończeniem. Potwierdziła to rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.



- Minister spraw zagranicznych nadal prowadzi rozmowy dwustronne, potem porozmawia z prasą i wyjedzie – powiedziała rzeczniczka niemieckiej agencji prasowej DPA. Ławrow nie weźmie udziału w popołudniowych spotkaniach ani na oficjalnej kolacji w piątek wieczorem.

Rozmawiając z dziennikarzami Ławrow uznał spotkania na szczycie za "spodziewanie bezproduktywne" i ocenił, że każdy dyskutant z Zachodu niemal natychmiast po zabraniu głosu "błądził na zaciekłą krytykę Federacji Rosyjskiej w związku z sytuacją na Ukrainie".

Ławrow stwierdził też, że "zachodni partnerzy unikali realizacji mandatu G20, czyli zajmowania się światową gospodarką.



- Agresorzy”, „najeźdźcy”, „okupanci” – słyszeliśmy dziś wiele rzeczy – powiedział dziennikarzom Ławrow.

Szef rosyjskiego MSZ powiedział też, że jeśli Zachód chce, by Ukraina pokonała Rosję, to nie ma o czym rozmawiać z Zachodem, co, jak powiedział, uniemożliwia Kijowowi szukanie porozumienia pokojowego.

Minister dodał, że Rosja jest gotowa do negocjacji z Ukrainą i Turcją w sprawie zboża, ale nie jest jasne, kiedy takie rozmowy mogą się odbyć.