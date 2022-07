19 maja 2021 roku poseł Konfederacji Grzegorz Braun doprowadził do przerwania nadzwyczajnej sesji rady Rzeszowa. Powód? Mimo próśb nie chciał założyć maseczki. Prawdopodobnie z tego powodu ukarać go za wykroczenie chce policja. Nie jego jedynego. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, immunitety może stracić aż pięciu posłów Konfederacji, czyli niemal połowa koła tej partii.

Wnioski o wyrażenia zgody na ich ukaranie za wykroczenia skierował do Sejmu komendant główny policji. Liczba wniosków może robić wrażenie. Brauna policja chce ukarać aż dziesięć razy, Jakuba Kuleszę – trzy, a pozostałych posłów Konfederacji: Konrada Berkowicza, Roberta Winnickiego i Krzysztofa Bosaka – za jedno wykroczenie.

O wnioskach o uchylenie swoich immunitetów posłowie dowiadują się z „Rzeczpospolitej”

O jakie konkretnie czyny chodzi? Tego policja nie ujawnia. „Do momentu prawomocnego zakończenia postępowania i podejmowanych czynności wobec konkretnych osób, zwłaszcza jeżeli dotyczą parlamentarzystów, nie komentujemy tych spraw – aby z jednej strony uszanować prawo do prywatności osób, których sprawy dotyczą, a z drugiej nie dawać żadnych podstaw do twierdzenia, że za pośrednictwem mediów policja próbuje wpłynąć na organy właściwe do podejmowania decyzji” – wyjaśnia biuro prasowe Komendy Głównej.

– Z informacji, które otrzymałem, wynika, że w większości są to sprawy dotyczące nienoszenia maseczek – mówi Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej, wiceszef Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, do której trafiły wnioski dotyczące posłów. Ze sprzeciwu zaś wobec obostrzeń covidowych politycy tej partii zrobili swój znak rozpoznawczy.

Celował w tym zwłaszcza Braun, który z powodu nienoszenia maseczki był regularnie wykluczany z posiedzeń Sejmu. Jeden z wniosków dotyczy wykroczenia z 20 marca 2021, gdy ulicami Warszawy przeszedł antyszczepionkowy Marsz Wolności z udziałem Brauna. Inne pasują do dat kampanii przed wyborami na prezydenta Rzeszowa, w których startował Braun.

Z Braunem nie udało nam się skontaktować. Z kolei Krzysztof Bosak powiedział nam, że o wniosku o uchylenie jego immunitetu dowiaduje się od nas.

Również poseł Jakub Kulesza nie wiedział o wnioskach w swojej sprawie. – Sprawdziłem daty. Wnioski dotyczą braku maseczki podczas konferencji prasowych na świeżym powietrzu, w których brałem udział w ramach wykonywania mandatu posła. Konferencji prasowych dotyczą też prawdopodobnie wnioski w sprawie Konrada Berkowicza, Grzegorza Brauna i Roberta Winnickiego – wylicza. – Podczas jednej z tych konferencji nie było policji, która najwyraźniej mandatami chce nas ukarać na podstawie nagrań. Pytanie, czy taki sam mandat dostanie popierany przez m.in. KO prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, który 11 dni później w tym samym miejscu zorganizował konferencję bez maseczki – dodaje.

Jego zdaniem wnioski są absurdalne, bo z analiz wynika, że nakaz noszenia maseczek nie miał podstawy ustawowej. – Policja ma chyba za dużo czasu i energii, by angażować Sejm – dodaje.

Rozpatrywanie wniosków dotyczących Konfederacji zaplanowano na lipiec i wrzesień. Sejmowa komisja wyrazi swoją opinię, po czym decyzję podejmie cała izba.