Zgodnie z treścią art. 58 § 3 kodeksu cywilnego, jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana. Z tego przepisu wynika reguła interpretacyjna zmierzająca do utrzymania w mocy pozostałych części czynności prawnej, które nie są sprzeczne z prawem, o ile można założyć, że w braku szczególnych okoliczności strony zawarłyby umowę z pominięciem jej nieważnych postanowień, a ważne postanowienia umowne określają co najmniej elementy konieczne czynności prawnej, w przeciwnym przypadku art. 58 § 3 k.c. zakłada konieczność stwierdzenia, że doszło do upadku umowy w całości.