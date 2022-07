Oświadczenie majątkowe prezydenta Andrzeja Dudy za 2021 rok, wypełnione 29 marca bieżącego roku, zostało opublikowane na stronach internetowych Sądu Najwyższego. Z oświadczenia wynika, że w 2021 roku Andrzej Duda otrzymał jako prezydent 281 991,43 zł uposażenia brutto. To więcej niż rok wcześniej, gdy kwota ta wynosiła 241 192,68 zł.

W oświadczeniu majątkowym prezydent podał, jakie oszczędności posiada. Jak czytamy, Andrzej Duda zgromadził na rachunkach "ok. 30 tys. zł" i "ok. 100 euro". Przed rokiem prezydent miał ok. 50 tys. zł i ok. 300 euro. Andrzej Duda wskazał w oświadczeniu, że posiada 446 akcji notowanej na GPW spółki Skotan (wartych ok. 60 tys. zł) oraz ok. 29 tys. zł zgromadzonych w III filarze. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba posiadanych przez prezydenta akcji nie zmieniła się, a wartość środków z III filaru wzrosła o 3 tys. zł.

Jakie nieruchomości posiada Andrzej Duda? Z oświadczenia majątkowego prezydenta wynika, że są to mieszkanie spółdzielcze o powierzchni 79,4 m2 (współwłasność małżeńska), działka o powierzchni 325 m2 (majątek odrębny) oraz lokal mieszkalny o powierzchni 132,68 m2 z garażem o powierzchni 19,42 m2 (współwłasność małżeńska). Prezydent wpisał w oświadczeniu, że ma rachunek karty kredytowej na kwotę z limitem 20 tys. zł (brak zadłużenia) oraz kredyt hipoteczny na 497 tys. zł na zakup lokalu mieszkalnego (majątek wspólny małżeński).

Andrzej Duda zadeklarował, że nie posiada domu, gospodarstwa rolnego ani żadnego mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tysięcy złotych.