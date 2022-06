W tygodniach poprzedzających szczyt NATO w Madrycie polska dyplomacja usiłowała przekonać Amerykę i inne, główne państwa paktu do skokowego zwiększenia obecności wojsk alianckich na flance wschodniej. I to na stałe, a nie jak dotychczas na zasadzie rotacyjnej.

Reklama

Tak się nie stanie. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę liczba żołnierzy sojuszniczych (głównie z USA ) w Polsce wzrosła do około 10 tysięcy. I tak z grubsza pozostanie.

Czytaj więcej Polityka Sojusz dzielą różne wizje pokoju Przywódcy państw paktu uruchomią w hiszpańskiej stolicy program zastąpienia zachodnim sprzętem sowieckiego uzbrojenia Ukrainy. Czy jednak nie za późno?

Przed rozpoczynającym się w środę szczytem sekretarz generalny paktu Jens Stoltenberg zapowiedział, że stacjonujący u nas wielonarodowościowy natowski batalion (ok. tysiąca żołnierzy) zostanie przekształcony w brygadę, formację wielokrotnie większą. Jednak podobnie jak to zamierzają m.in. zrobić Niemcy na Litwie, większość przypisanych do niej żołnierzy pozostanie w krajach macierzystych, choć gotowych w krótkim czasie przyjść z odsieczą.

To część szerszej strategii, w ramach której siły szybkiego reagowania zostaną zwiększone siedmiokrotnie – do 300 tys. Co być może jeszcze ważniejsze, każda jednostka będzie w planach (tajnych) przypisana do obrony konkretnej części flanki wschodniej w razie rosyjskiego uderzenia. Automatyzm ma skrócić czas reakcji, ale też maksymalnie zredukować pole decyzji politycznych, zawsze podatnych na rosyjski szantaż atomowy.

Reklama

W ten sposób NATO wraca do praktyki wypróbowanej w czasach zimnej wojny.

– Rosja nie będzie w stanie przejąć Tallina podobnie jak Związek Radziecki nie był w stanie przejąć Berlina Zachodniego – zapewnia w „Financial Times” Stoltenberg.

To odpowiedź na obawy premier Estonii Kai Kallas, że zanim sojusz odbije od Rosjan jej kraj, pozostaną tu tylko zgliszcza.

I faktycznie w czasach zimnej wojny obecność czterech amerykańskich dywizji wystarczała do zniechęcenia Moskwy od inwazji. Kreml wiedział, że w krótkim czasie zza Atlantyku mogą zostać ściągnięte następne.

Autopromocja ORZEŁ INNOWACJI Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm WEŹ UDZIAŁ

Polskie źródła dyplomatyczne wskazują jednak, że teraz sytuacja się zmieniła, bo Ameryka ma dwóch wrogów (Rosję i Chiny), a nie jednego, i może w chwili próby mieć odwróconą uwagę. Co prawda Putin szykował się do inwazji Ukrainy blisko rok, eliminując element zaskoczenia, jednak w 2014 r. bardzo szybko zajął Krym.

Plany odsieczy flanki wschodniej są jednak tylko częścią szerszej rewolucji w sposobie działania NATO. Chodzi o zasadnicze zwiększenie nakładów na obronę: dziewięć państw sojuszu już wydaje na ten cel ponad 2 proc. PKB, a kolejnych 19 zrobi to do 2024 r. A nowa doktryna strategiczna, która ma zostać ogłoszona w Madrycie, po raz pierwszy jasno wskazuje na Rosję jako największe zagrożenie dla pokoju w Europie.