- Sądzę, że przygotowuje coś w rodzaju wojny domowej w Polsce, że ten szok wynikający z utraty władzy (...) doprowadził do jakichś zmian psychicznych - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się w TVP Info do lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska.

Tusk ocenił, że Kaczyński, wypowiadając te słowa, "stygmatyzował wielu ludzi".



- Używanie medycznych, psychiatrycznych terminów w walce politycznej, po to, aby kogoś dotknąć, z tym trzeba być bardzo ostrożnym - mówił.

Dopytywany o sugestie, że chce wywołać wojnę domową, Tusk stwierdził, że "nie chce każdej głupoty, którą wypowiada prezes Kaczyński, komentować, bo zajęłoby to wiele godzin".

Kaczyński jest autorem i głównodowodzącym w wojnie politycznej, którą sam wypowiedział Donald Tusk, przewodniczący PO

- To projekcja własnych marzeń - jeśli Kaczyński mówi o wojnie domowej to dobrze wie o czym mówi, bo on ją wypowiedział i toczy bezwzględnymi metodami od wielu lat. Kaczyński jest autorem i głównodowodzącym w wojnie politycznej, którą sam wypowiedział - dodał przewodniczący PO.

Donald Tusk był też pytany o słowa wiceministra edukacji Tomasza Rzymkowskiego, który mówił w Radiu Zet, że zna nauczycieli, którzy zarabiają 11 tys. zł (tyle, ile dostaje netto Rzymkowski, jako wiceminister edukacji - red.), dodawał, że dostaje te pieniądze za pracę 7 dni w tygodniu, a na uwagę, że wiedział na jakie warunki pracy się decyduje, odparł, że to samo dotyczy nauczycieli.

- Jak zobaczyłem wypowiedź ministra Rzymkowskiego to nie uwierzyłem, że jest to możliwe. On pluje w twarz nauczycielom. Ja jestem z zawodu nauczycielem i mam z tego względu dokładną orientację, ile nauczyciel tak naprawdę pracuje, jak to jest ciężka praca i jak to jest haniebnie wynagradzane. Z tego co wiem nikt nie szedł do zawodu nauczycielskiego z informacją, że będzie 15-procentowa inflacja. Podwyżki PiS to 4 proc. dla nauczycieli, 40 proc. dla wiceministra - oburzał się Tusk.