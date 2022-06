Konwencja Stambulska lub Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej to umowa międzynarodowa, podpisana po raz pierwszy w 2011 roku. To pierwszy taki dokument, który prawnie zobowiązuje do stworzenia podstaw prawnych do zwalczania przemocy wobec kobiet.

Ukraina podpisała Konwencję Stambulską w 2011 roku, ale dotychczas jej nie ratyfikowała, z powodu protestów kościoła oraz konserwatywnych polityków, przeciwnych m.in. definicjom płci zawartych w konwencji, w której mowa o płci biologicznej i płci kulturowo-społecznej.



Kraje, które przystąpiły do ​​konwencji, muszą kryminalizować m.in. przemoc psychiczną, molestowanie, przemoc fizyczną i seksualną.

Konwencję podpisało 46 państw i UE, nie ratyfikowało jej dotąd 11 - m.in. Ukraina, Litwa, Czechy, Bułgaria, Łotwa, Wielka Brytania czy Słowacja.



Jak zauważa portal informacyjny Unian, żądanie ratyfikacji Konwencji Stambulskiej było zgłaszane prywatnie przez niektóre państwa członkowskie UE jako warunek wstępny zatwierdzenia statusu kandydata do członkostwa w UE.

Według źródeł portalu "Europejska Prawda", ukraińscy deputowani mogą się zająć projektem już w poniedziałek 20 czerwca.