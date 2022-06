Głównym tematem rozmowy w TVP info były gwałtownie rosnące ceny węgla i trudności z jego zakupem.

Zdaniem wiceprezesa Solidarnej Polski na rynku węgla nie brakuje spekulantów, którzy chcą zarabiać na biednych ludziach" i widzi tu dużą przestrzeń dla kontrolerów UOKiK.



Co do wysokich cen surowca, oświadczył, że nie jest to wina rządu.

- Ludzie myślą, że to jest wina rządu, nie, to jest w dużej mierze wina Unii Europejskiej - stwierdził. Uzasadnił, że w strategii wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa "Fit for 55" nie ma "miejsca na węgiel".

Pytany z kolei o rosnące wciąż ceny benzyny, Wójcik stwierdził, że nałożyło się na nie "wiele czynników": wojna na Ukrainie, decyzje państw OPEC czy wykorzystywanie przez stacje paliw sytuację na Ukrainie i "absurdalne podnoszenie przez nie cen paliw".

Zdaniem wiceministra Wójcika rząd nie jest także winien galopującej inflacji.



- Wiem, że my jesteśmy oskarżani o inflację, jako ten główny czynnik, który powoduje zatroskanie każdego z nas, ale to nie jest tak do końca - ocenił.

Wyjaśnił, że na wzrost inflacji miała wpływ pandemia koronawirusa, wojna na Ukrainie oraz "inne okoliczności, które się nałożyły".

Wójcik stwierdził, że ubolewa nad wzrostem cen w Polsce, ale ma nadzieję, że inflacja zacznie spadać.