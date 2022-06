Rzecznik był pytany o zapowiadany przez Jarosława Kaczyńskiego w czasie konwencji PiS, 4 czerwca, objazd po Polsce i doniesienia, że Kaczyński miałby wyruszyć w taką podróż we wtorek.

- Nie wiem czy we wtorek, ale mogę potwierdzić, że w tym tygodniu będą mieć miejsce kolejne wyjazdy, nie tylko liderów PiS, ale też (polityków) zajmujących niższe stanowiska, w różne miejsca w Polsce - odparł Müller.

A czy zapowiedź podróży po Polsce oznacza, że prezes PiS odejdzie ze stanowiska wicepremiera w rządzie? - Nic o tym nie wiem, by premier Kaczyński podejmował w tej chwili decyzję o odejściu z rządu - odpowiedział rzecznik. Zapewnił przy tym, że Kaczyński na pewno nie zaskoczyłby decyzją o ewentualnym odejściu z rządu Mateusza Morawieckiego, bo "panowie rozmawiają codziennie".



Następnie Müller został zapytany o to, w jaki sposób - co też zostało zapowiedziane w czasie konwencji - rząd ma zamiar pomóc osobom ogrzewającym swoje domy za pomocą węgla lub ekogroszku, które obecnie mocno odczuwają wzrost cen.

- Największym wyzwaniem w tej chwili są wyzwania inflacyjne. Ceny węgla są obszarem, który jest istotny, bo wiele osób mniej zamożnych ogrzewa się z użyciem węgla - przyznał rzecznik.



- Chcemy nasze spółki Skarbu Państwa wykorzystać do tego, aby skróciły łańcuchy dostaw - czyli zlikwidować pośrednictwo i marże pośredników, bo one w tej chwili wynoszą po kilkaset złotych. Druga rzecz - jeśli się okaże, że to jest niewystarczające, to będziemy szukać innych ewentualnie rozwiązań, kierowanych bezpośrednio do tych osób, które potrzebują wsparcia - kontynuował Müller.

- Najlepiej byłoby obniżyć ceny węgla na całym rynku. To ułatwia dystrybucję, a z drugiej strony nie powoduje konieczności biurokratycznego uruchomienia instytucji. Gdyby wystarczające byłoby obniżenie (cen - red.) poprzez skrócenie łańcucha pośredników, to byłoby najlepiej - podkreślił rzecznik.

Jednocześnie Müller zapewnił, że rząd nie rozważa wprowadzenia cen regulowanych na rynku węgla. - Mówimy o skróceniu łańcuchów dostaw, by nie dawać środków finansowych w postaci marż dla pośredników, którzy wykorzystują sytuację, jaka jest na rynku - dodał.

Müller tłumaczył też, że na konwencji z 4 czerwca PiS nie ogłosił żadnych nowych, wielkich programów socjalnych ponieważ "jest w trakcie realizacji wielkich programów". - 1 lipca wchodzi największa obniżka podatków w historii - z 17 do 12 proc. (obniżamy) podatek dochodowy, pracujemy nad przedłużeniem tarczy antyinflacyjnej, to kolejne miliardy złotych, które zostaną u obywateli - mówił dodając, że rząd musi odpowiedzialnie podchodzić do zarządzania finansami państwa.