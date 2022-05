Biden powiedział, że "nie obawia się" nowych północnokoreańskich prób jądrowych, które byłyby pierwszymi od prawie pięciu lat.

Jego żartobliwa odpowiedź na pytanie, jaką wiadomość ma dla Kima, podkreśliła powściągliwe podejście administracji do nierozwiązanych napięć z Koreą Północną. Stanowi to wyraźny kontrast w stosunku do gróźb, szczytów i "listów miłosnych" poprzedniego prezydenta Donalda Trumpa z Kimem.

Podejście żadnego z prezydentów nie doprowadziło jednak do większego przełomu, a Korea Północna wznowiła testy swoich największych międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Wywiad sugeruje, że Korea Północna przygotowuje się do nowej próby jądrowej.

- Jesteśmy przygotowani na wszystko, co zrobi Korea Północna - powiedział Biden.

Dzień wcześniej amerykański prezydenta i jego nowy południowokoreański odpowiednik, prezydent Yoon Suk-yeol, zgodzili się rozważyć rozszerzenie ćwiczeń wojskowych i potencjalne rozmieszczenie w regionie większej ilości amerykańskiej broni jądrowej w odpowiedzi na próby broni przeprowadzane przez Północ.

- Korea Północna nie odpowiedziała na amerykańskie propozycje, w tym na ofertę szczepionek przeciw COVID-19 - powiedział w sobotę Biden, zaznaczając, że jest gotów usiąść z Kimem, jeśli uzna, że doprowadzi to do poważnego przełomu.

Korea Północna twierdzi, że amerykańskie propozycje są nieszczere, ponieważ Waszyngton utrzymuje "wrogą politykę", taką jak ćwiczenia wojskowe i sankcje.