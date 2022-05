W czwartek w Sejmie ma odbyć się głosowanie w sprawie powołania prezesa Narodowego Banku Polskiego. Czy Solidarna Polska zagłosuje za kandydaturą Adama Glapińskiego, który ubiega się o drugą kadencję? - Zdecydowanie tak - oświadczył na antenie RMF FM Tadeusz Cymański. Dopytywany, czy nie ma wątpliwości, poseł odparł, że "nie takie, żeby one podważały sens poparcia tej kandydatury".

- To bardzo ważne, żeby prezes NBP, w ogóle centralnego banku, był człowiekiem wiarygodnym, sprawdzonym i również żeby miał dobre relacje, daj Boże, z prezydentem, z premierem, z różnymi siłami politycznymi - powiedział Cymański. - Znam Adama Glapińskiego od AWS-u, a więc 25 lat - i jest bardzo dobry - dodał.

Pytany o nietrafione przewidywania Glapińskiego co do inflacji poseł Solidarnej Polski ocenił, że "to nie jest drobiazg". - To pomyłka, której ulegli najwybitniejsi przedstawiciele rezerwy federalnej, banku brytyjskiego - stwierdził. - To, że (Glapiński - red.) nie ma zasług profetycznych, że się pomylił albo nawet bardzo się pomylił, to nie przekreśla jego jako prezesa, jako człowieka, który ma kompetencje, wbrew opozycji, bo jest profesorem, naprawdę wiedzę ma - mówił poseł. - Można się z nim nie zgadzać, ale zarzuty, że to jest facet niekompetentny i sroce spod ogona wypadł, to jest kpina, tak nie można - przekonywał.

Tadeusz Cymański odniósł się też do sporu o nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, w tle której jest sprawa odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy.

- Przyjęcie poprawki o tzw. teście niezależności wywoła niezwykły bałagan (...), dlatego Solidarna Polska się na to nie zgadza. Ale, od razu powiem, myślę, że się dogadamy. W przyszłym tygodniu będzie biały dym i będzie ustawa przyjęta, i będzie KPO załatwione - powiedział poseł partii kierowanej przez Zbigniewa Ziobrę. - Jest ogromna presja na to, żeby wreszcie ten spór czy tę różnice zdań zakończyć i żeby przyjąć tę ustawę - zaznaczył.