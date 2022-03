Około 56 procent Amerykanów, w tym 43 procent Demokratów - stwierdziło, że Biden, który spotkał się w czwartek z przywódcami europejskimi, nie był "wystarczająco twardy" w swojej reakcji. Około jedna trzecia uważa, że jego reakcja na kryzys była "w porządku".

W badaniu wzięło udział 1082 dorosłych Amerykanów. Ankietę przeprowadzono między czwartkiem a poniedziałkiem, czyli po ponad trzech tygodniach wojny.

Zaledwie 6 procent Amerykanów, czyli niewiele więcej niż margines błędu wynoszący 4 procent, uznało, że Biden był "zbyt twardy" wobec Moskwy.

Sondaż odzwierciedla gwałtowną zmianę opinii publicznej - od trwającej od dziesięciu lat niechęci do konfliktu do znacznie bardziej agresywnego stanowiska, do którego przyczyniły się obrazy masowych rosyjskich ataków na ludność cywilną. Poparcie dla znaczącej roli Stanów Zjednoczonych na Ukrainie wzrosło do 40 procent z 26 procent tuż przed inwazją Rosji w lutym.