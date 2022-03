Magazyn "POLITICO" co roku w grudniu publikuje listę postaci, które zdaniem redakcji będą odgrywać najważniejszą rolę w europejskiej polityce w nadchodzącym roku.

Reklama

Nazwiska, które się na niej znajdą, są wynikiem wielomiesięcznej debaty 100-osobowego zespołu redakcyjnego,.



W świetle inwazji Rosji na Ukrainę i głębokich zmian geopolitycznych i gospodarczych, które nastąpiły po inwazji Rosji na Ukrainę, "Politico" zaprosiło czytelników do głosowania nad zmianami na liście

Internetowe głosowanie wykazało, że zdaniem czytelników najpotężniejszą postacią w europejskiej polityce stał się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Reklama

Jego wystąpienia, kierowane do współobywateli, regularnie zamieszczane w mediach społecznościowych, mocne przemówienia kierowane do narodów Europy i świata, by zdały sobie sprawę, że Ukraina może być zaledwie początkiem Putinowskiej ekspansji, sprawiły, że zmienił się charakter debaty w niemal wszystkich europejskich stolicach, wymuszając zwroty w polityce, które jeszcze kilka miesięcy temu były nie do pomyślenia.

"Na przykład Niemcy zawiesiły gazociąg Nord Stream 2 i złamały wieloletnie tabu dotyczące wysyłania broni do stref konfliktu, jednocześnie zobowiązując się do zwiększenia wydatków na obronę. Gdzie indziej kraje, które niedawno krytykowały europejską politykę migracyjną, takie jak Polska i Węgry, otworzyły swoje granice dla milionów uchodźców uciekających przed wojną w Ukrainie" - pisze "POLITICO".