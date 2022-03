- Wróg jest zdezorientowany. Nie spodziewali się takiego oporu. Uwierzyli w swoją propagandę, która od dziesięcioleci kłamie na nasz temat. Nadal nie mogą się otrząsnąć. Ale już zaczęli rozumieć, że wojną niczego nie osiągną - przekonuje prezydent Zełenski.

- Wiedzą o tym ich żołnierze. Wiedzą o tym ich oficerowie. Uciekają z pola walki. Porzucają sprzęt. My zabieramy trofea i wykorzystujemy je do obrony Ukrainy. Dziś rosyjskie wojska są zresztą jednym z dostawców sprzętu dla naszej armii. Oni nie wyobrażali sobie czegoś takiego w najgorszych koszmarach - dodał prezydent Ukrainy.

Zełenski zwrócił się również bezpośrednio do Rosjan, którzy biorą udział w inwazji.

- Słuchajcie mnie bardzo uważnie. Już wszystko zrozumieliście. Niczego nie zabierzecie z Ukrainy. Będziecie odbierać życie. Jest was wielu, ale wasze życie też zostanie odebrane. Dlaczego mielibyście umierać? Za co? Wiem, że chcecie przeżyć. W podsłuchach słyszymy wasze rozmowy, słyszymy, co naprawdę myślicie o tej bezsensownej wojnie, o tej hańbie i o waszym państwie. Wasze rozmowy między sobą, wasze telefony do domu, do rodziny. Słyszymy to wszystko. Wyciągamy wnioski. Wiemy, kim jesteście - mówił.

- Dlatego daję wam możliwość wyboru. W imieniu narodu ukraińskiego daję wam szansę na przeżycie. Jeśli poddacie się naszym siłom, będziemy was traktować tak, jak powinno się traktować ludzi, przyzwoicie. W sposób, w jaki nie byliście traktowani w waszej armii. I w taki sposób, w jaki wasza armia nie traktuje naszej. Wybierajcie - dodał.

- Jestem wdzięczny tym Rosjanom, którzy nie ustają w wysiłkach, by przekazywać prawdę. Tym, którzy walczą z dezinformacją i mówią prawdę, prawdziwe fakty swoim przyjaciołom i bliskim. I osobiście tej kobiecie, która weszła do studia Kanału Pierwszego z plakatem przeciwko wojnie. Dopóki wasz kraj nie zamknął się całkowicie przed całym światem, zamieniając się w bardzo dużą Koreę Północną, musicie walczyć. Nie możecie stracić swojej szansy.

Zełenski poinformował również o zatwierdzonym przez Unię Europejską czwartym pakiecie sankcji na Rosję, w jego oceni "nie ostatnim".

- Odpowiedzialność za zbrodnie wojenne wojsk rosyjskich jest nieunikniona. Odpowiedzialność za celową katastrofę humanitarną w ukraińskich miastach jest nieunikniona. Cały świat widzi, co się dzieje w Mariupolu, Charkowie, Czernihowie, Sumach, Okhtyrce, Hostomel i Irpieniu. We wszystkich naszych miastach - mówił.