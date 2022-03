- Przypomnę, że pomoc, która została przesłana Turcji, gdy przyjęła ona ok. 3 mln uchodźców syryjskich, była na poziomie 8 mld euro - mówiła Beata Kempa nawiązując do umowy, jaką UE zawarła z Turcją w następstwie kryzysu imigracyjnego z 2015 roku.

- My przyjęliśmy tylko w ciągu kilkunastu dni ponad milion, 1,2-1,3 mln uchodźców - dodała.

Kempa przypomniała też, że polski rząd przygotował specustawę o pomocy dla obywateli dla Ukrainy, która "ma kosztować ok. 8 mld zł", choć - jej zdaniem - koszt tej ustawy może być jeszcze większy.

A na jaką pomoc z UE mogłaby liczyć Polska?

500 mln Na tyle euro pomocy z UE - według słów Beaty Kempy - może liczyć Polska w związku z napływem uchodźców z Ukrainy

- Na ten moment, z tego co słyszałam, ok. 500 mln euro, co jest pomocą niewystarczającą - stwierdziła.

Jak dodała "nie wyobraża sobie", aby UE nie przekazała wsparcia Polsce.

- Obciążenie będzie jeszcze większe, będzie potężne. Jesteśmy krajem mniejszym niż Turcja - podkreśliła.



- My przyjęliśmy ten model (przyjmowania uchodźców), który przyjął Liban - przyjmujemy ich pod swój dach - mówiła też Kempa.