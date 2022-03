- Wzywamy do najdalej idących sankcji. Budzimy sumienie Zachodu. Nie tylko gaz popłynie rurami Nord Stream 2 i nie tylko gaz płynie przez Nord Stream. Trzeba powiedzieć, że tymi gazociągami płynie też krew niewinnych ludzi - podkreślał szef polskiego rządu



Reklama

- Postulowaliśmy od początku, aby odciąć Rosję od systemu SWIFT, a więc płatnościowego. Ta sankcja będzie tym bardziej skuteczna, im bardziej będzie powszechna. Tymczasem wczoraj, przedwczoraj wciąż toczą się kuluarowe rozmowy w Brukseli, żeby pozostawić może Sbierbank, Gazprombank. No nie, szanowni państwo. Jesteśmy zdania, razem z panem premierem (Rumunii) że muszą to być powszechne sankcje, który cały system bankowy Rosji odczuje dotkliwe. Bo tylko to może doprowadzić do zmiany w polityce Rosji, która dziś charakteryzuje się jedną cechą, agresją - mówił Morawiecki po rozmowach z premierem Rumunii w Warszawie.

- Rosja bierze dolary z Europy zachodniej i zamienia je na machinę wojenną. Dlatego jeszcze raz apeluję do KE o szybką zgodę na embargo na rosyjski węgiel. Chcemy zamawiać węgiel z Australii, z innych części świat - dodał premier.

- Rosja kroczy drogą przemocy i tylko od niej zależy, czy zejdzie z drogi przemocy. Chcielibyśmy tego, ale to jest tylko jej decyzja - podkreślił.



Reklama

- Rosyjskie wojska nieopodal rumuńskiego wybrzeża, rosyjskie wojska tuż obok granicy polskiej na Białorusi, rosyjskie wojska, które otaczają Ukrainę i mordują niewinnych ludzi. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć jakie jest dziś podstawowe zagrożenie dla bezpieczeństwa - mówił też Morawiecki.

Premier mówił, że trzeba zapobiec eskalacji konfliktu na Ukrainie i przygotowywać się na przyszłe zagrożenia poprzez wzmocnienie wschodniej flanki NATO i UE.

Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, jakie jest dziś podstawowe zagrożenie dla bezpieczeństwa Mateusz Morawiecki, premier

- Jest bardzo ważne, aby nasi partnerzy z zachodniej Europy dostrzegali nasz wysiłek. Musimy wzmocnić wschodnią flankę NATO po to, aby wzmocnić naszą suwerenność - dodał szef rządu.



Autopromocja CYFROWA.RP.PL Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne CZYTAJ WIĘCEJ

- Europa potrzebuje silnych, niezależnych energetycznie od Rosji gospodarek - mówił też szef polskiego rządu.