- Jeżeli to, co w tej chwili robi Putin będzie tolerowane, to będzie to oznaczało. że są państwa, które nie muszą przestrzegać żadnych ustalonych w świecie cywilizowanym reguł, a to musi się w końcu skończyć tragicznie - powiedział po zwołanej przez prezydenta naradzie w BBN wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński, prezes PiS.