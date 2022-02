W BBN odbyła się zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę narada z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego oraz szefów MON, MSWiA, MSZ, KPRM i KPRP, a także szefów służb w sprawie obecnej sytuacji bezpieczeństwa. Po zakończeniu rozmów prezydent podziękował przybyłym za konsultacje. - Nie oszukujmy się, sytuacja jest trudna, każdy widzi. Ukraina jest w tej chwili cały czas w bardzo poważnym zagrożeniu, a wojska rosyjskie ruszyły do tych zbuntowanych rejonów, gdzie od lat są separatyści - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent: Musimy działać

Prezydent dodał, że obecnie separatyści są wzmacniani "przez regularne rosyjskie oddziały". Ocenił, że są różne scenariusze rozwoju sytuacji. - Z naszego punktu widzenia przede wszystkim ważne jest to, żeby stać przy Ukrainie, żeby zarówno UE, jak i NATO, ten przysłowiowy Zachód, zachowywał w tej sytuacji jedność. Stoimy na stanowisku że potrzebne są poważne sankcje – oświadczył prezydent.

- Musimy działać. Mamy głębokie poczucie, że trzeba uczynić wszystko, aby zatrzymać inwazję na Ukrainę i aby zachować pokój - powiedział Duda zaznaczając, że musimy także rozmawiać "o naszej architekturze bezpieczeństwa", w tym z sojusznikami Polski.

O przebiegu rozmów w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego mówił też prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicepremier, przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. - Były podnoszone wszystkie kwestie związane z oceną tej sytuacji, która jest w tej chwili, możliwymi scenariuszami, ale może przede wszystkim zajmowaliśmy się tym, co będzie w przyszłości. Zajmowaliśmy się zarówno obecną sytuacją, jak i sprawami związanymi z dalszym rozwojem sytuacji już nie tylko na Ukrainie, ale w ogóle w tej części Europy i naszą rolą, i koniecznością budowania zarówno sojuszy, takich bardzo realnych, opartych o siły zbrojne, ale także sprawą budowy naszych sił zbrojnych, ich rozbudowy, bardzo poważnej rozbudowy, bo takie są czasy, takie są potrzeby i musimy na te potrzeby odpowiedzieć – powiedział.

Kaczyński ostrzega przed możliwością starcia "w skali światowej"

Jarosław Kaczyński dodał, że obecnie należy dostosować możliwości do potrzeb. - Polska musi być bezpieczna, Ukraina musi być ocalona, bo to jest interes odnoszący się zarówno do sytuacji strategicznej Polski i w ogóle całej Europy, ale także to jest coś więcej. To jest kwestia obowiązywania w skali globalnej prawa międzynarodowego. Jeżeli to, co w tej chwili robi Putin będzie tolerowane, to będzie to oznaczało (...) że są państwa, które po prostu nie muszą przestrzegać prawa międzynarodowego ani w ogóle żadnych ustalonych w świecie cywilizowanym reguł, a to musi się w końcu skończyć tragicznie - nie końcem historii, jak to kiedyś napisano, ale czymś może nawet jeszcze dużo gorszym, (...) tym razem się coś może skończyć, ale ze względu na to, że dojdzie do potężnego starcia ze wszystkimi tego konsekwencjami, starcia w skali europejskiej i bardzo prawdopodobne także że w światowej, bo tak się różnego rodzaju światowe konflikty zaczynały - mówił.



Prezes PiS wyraził nadzieję, że sojusznicy Polski "to zrozumieją" i że "zrozumieją to także władze rosyjskie".

Prezydent Rosji Władimir Putin w poniedziałek oficjalnie uznał niepodległość Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, dwóch separatystycznych republik, które powstały na terytorium ukraińskiego Donbasu po tym, jak w 2014 roku wybuchł tam konflikt między stroną ukraińską a prorosyjskimi separatystami. Putin nakazał też siłom zbrojnym wkroczenie do republik w celu "zapewnienia w nich pokoju". We wtorek rosyjska Duma ratyfikowała traktaty o przyjaźni z Doniecką i Ługańską Republikami Ludowymi.