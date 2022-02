- Jak wiemy, miał on fiksację na punkcie tego związku - powiedziała CNN reporterka "New York Times" Maggie Haberman. Informacje o utrzymywanej relacji byłego prezydenta USA z przywódca Korei Północnej są zawarte w jej książce o Trumpie, "The Confidence Man".

Reklama

Trump powiedział w 2018 roku, że on i Kim "zakochali się" po wymianie listów, ale dwa spotkania z północnokoreańskim przywódcą, mające na celu denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego, nie zdołały powstrzymać testów rakietowych.

Czytaj więcej Polityka Mike Pence o Donaldzie Trumpie: Myli się. Nie mogłem unieważnić wyborów Mike Pence uważa, że Donald Trump myli się, sądząc, że były wiceprezydent USA miał możliwość uchylenia wyniku wyborów prezydenckich w 2020 roku. Trump utrzymuje, że zwycięstwo zostały mu skradzione.

- To, co mówi, i to, co faktycznie się dzieje, nie zawsze są zgodne, ale mówił ludziom, że utrzymywał jakiś rodzaj korespondencji lub dyskusji z Kim Dzong Unem - powiedziała Haberman.

- To jedyny zagraniczny przywódca, o którym Trump powiedział, że pozostaje w kontakcie - dodała.

Reklama

Korespondencja z Kimem znajdowała się wśród prezydenckich dokumentów w 15 pudełkach, które Archiwum Narodowe odzyskało w zeszłym miesiącu z rezydencji Trumpa na Florydzie - podał dziennik "The Washington Post".