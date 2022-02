8 lutego część posłów Lewicy wyszła z sali, niektórzy posłowie opozycji nie wstali z miejsc, gdy Sejm minutą ciszy uczcił pamięć Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszka, jednego z "Żołnierzy Wyklętych", który został zamordowany 8 lutego 1951 roku przez UB w katowni na Mokotowie. "Łupaszka" budzi kontrowersje ze względu na zarzuty, że jego żołnierze mieli dokonać w 1944 roku akcji odwetowej we wsi Dubinki, za pacyfikację przez litewską policję kolaborującą z Niemcami wsi Glinciszki. W czasie ataku na Dubinki miało zginąć od ok. 20 do ponad 60 cywilów - w tym kobiet i dzieci.



Reklama

- Jest postacią absolutnie niejednoznaczną, jeśli chodzi o zasługi dla historii Polski - mówił o "Łupaszce" Śmiszek.

Czczenie pamięci tego człowieka, czczenie mordercy, to jest skandal Krzysztof Śmiszek, poseł Nowej Lewicy

- Wczoraj na sali sejmowej odbył się zwyczajowy rytuał. Ja od dwóch lat będąc w parlamencie, co posiedzenie Sejmu jestem zaskoczony, że albo my na początku odmawiamy modlitwy za zmarłych, albo czcimy pamięć kogoś, kto na tę pamięć nie zasługuje. Pani marszałek Witek zrobiła wczoraj rzecz niedopuszczalną, to była manipulacja. Na jednym oddechu poprosiła posłów, bardzo słusznie zresztą, o uczczenie zmarłego kilka dni temu prof. Jerzego Osiatyńskiego, posła Unii Wolności i ministra finansów, zasłużonego i bardzo zacnego człowieka, i na tym samym oddechu wymieniła "Łupaszkę" - przekonywał poseł.

Czytaj więcej Polityka Adrian Zandberg: Zlikwidować święto Żołnierzy Wyklętych Lider Partii Razem Adrian Zandberg uważa, że z Żołnierzy Wyklętych nie powinno robić się bohaterów. - Tak jak faszyści niemieccy, faszyści polscy także nienawidzili mniejszości - powiedział.

Reklama

- Nie jest normalne robienie takiej wrzutki przez panią marszałek i bez większej dyskusji narzucanie całemu społeczeństwu jednej wizji historii. Oczywiście są postaci w polskiej historii, które budzą kontrowersje i kontrowersje będą budzić. Rozmawiajmy o "Łupaszce" na konferencjach naukowych, jeśli trzeba zaangażujmy w to prokuratorów z IPN. W Polsce żyje przecież całkiem spora mniejszość litewska. My chyba zaczynamy powolutku zapominać, że jesteśmy społeczeństwem zróżnicowanym i ta jedna wizja, jedna historia, jeden naród, jeden wódz, zaczyna nam chyba za bardzo dominować. Mamy także mniejszość niemiecką, której kilka dni temu zabrano dofinansowanie do nauki języka. Pytanie: w jakim kierunku my zmierzamy? Jeśli chcemy zgody społecznej, porozumienia społecznego, w ten sposób tego nie osiągniemy. Gloryfikując ludzi, którzy mają za uszami bardzo wiele zbrodniczych rzeczy, takiego porozumienia nie osiągniemy - dodał.