Szef MON był pytany, czy widmo rosyjskiej agresji na Ukrainę zostało oddalone. - Nie możemy powiedzieć, że na pewno sytuacja jest przesądzona, gdyż wojska rosyjskie są zgromadzone wokół granicy z Ukrainą, ale aktywność nasza (...) sprawia, że jesteśmy skoncentrowani na rozwiązywaniu problemu - odparł.

- Zasadniczą rolą polskich władz jest zapewnienie bezpieczeństwa naszej ojczyźnie. Robimy to konsekwentnie od 2015 roku, wzmacniając polskie siły zbrojne - dodał.

- W naszym interesie narodowym leży to, żeby Ukraina była państwem suwerennym, niepodległym, stąd wzmacniamy Ukrainę, gdyż w ten sposób oddalamy zagrożenie dla naszego kraju - powiedział Mariusz Błaszczak.

We wtorek rząd Mateusza Morawieckiego przyjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania Siłom Zbrojnym Ukrainy składników mienia wojskowego pochodzącego z zasobów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Co przekażemy? - To broń wyprodukowana w Polsce, to nowoczesna broń. Zależy nam na tym, żeby wesprzeć Ukrainę w sensie takim, żeby Ukraina dysponowała bronią defensywną. Jeżeli zostałaby zaatakowana, to takie wsparcie jest niezwykle istotna - zaznaczył minister obrony narodowej.

- To kolejna uchwała, w ubiegłym tygodniu była pierwsza. Odpowiadamy na potrzeby kierowane przez stronę ukraińską - podkreślił.

Pytany, co Polska przekaże Ukrainie, Błaszczak wymienił amunicję, rakiety przeciwlotnicze krótkiego zasięgu oraz drony. - Wśród tej broni jest broń produkowana w Polsce, jest to nowoczesna broń - powiedział.

Szef MON był pytany o koszt polskiej pomocy dla Ukrainy. - To nie są takie wysokie koszty, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Chcę podkreślić, że ta donacja nie narusza zasobów polskich Sił Zbrojnych, a więc nie odbywa się to kosztem gotowości polskich Sił Zbrojnych - oświadczył.