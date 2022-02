Czy grozi nam wojna ze strony Rosji?

Tym razem musimy zachować się po męsku. Bardzo szanowałem Putina i wspierałem go – mówiłem, że Rosja ma problemy, to wielki kraj. Ale tym razem posunął się za daleko. Nie wolno się cofnąć, bo każdy jego następny atak będzie jeszcze gorszy. Cały świat musi się zmobilizować i nie dopuścić do uderzenia w Ukrainę. Jeśli Putin zaatakuje Kijów, to natychmiast musi być odpowiedź – atak na Moskwę. Trzeba się przygotować, każdy ruch musi powodować reakcję.

Czy UE jest zjednoczona i mówi jednym głosem? Niemcy i Francja mają swoje interesy z Rosją.

Tak, tylko że te interesy będą prędzej czy później zniszczone, jeśli pozwolimy Putinowi na atak na Ukrainę. Dlatego nie wolno się na to zgodzić. Putin to jest taki typ, który będzie dalej postępował. W związku z czym już nie będę wspierał Putina, a wspierałem go, bo rozumiałem, że Rosja jako tak duże państwo ma wielkie problemy. Teraz jednak „przeszarżował" i podkreślam stanowczo, nie wolno dopuścić do żadnego niedobrego ruchu Putina.

Polska powinna militarnie wesprzeć Ukrainę?

Polska powinna zrobić wszystko, nawet werbować ochotników. Dlatego że tutaj jest nasz wspólny interes – ani kroku w tył. Wszystkie siły, jakie tylko mamy, powinniśmy poświęcić i postawić do dyspozycji na Ukrainie.

Premier Mateusz Morawiecki spotyka się z Marine Le Pen, która uważa, że Ukraina to terytorium Rosji, spotyka się także z Viktorem Orbánem, który przyjaźni się z Putinem. Czy Polska potrzebuje takich partnerów?

Oni muszą być za to wszystko osądzeni, to jest zdrada interesów Polski. Dlatego nie wolno tego nie rozliczyć. Jak najszybciej musimy przekonać naród, że to wszystko, co oni wyprawiają, jest szkodliwe dla Polski i polskiego interesu. W imię przyszłości musimy precyzyjnie wszystko rozliczyć i pozabierać majątki, których się dorobili, zagrabiając masę rzeczy. Trzeba wprowadzić takie przepisy, które spowodują, że za to wszystko zapłacą. Dość tej zabawy.

PiS atakuje Donalda Tuska, wskazując, że nie zrobił nic jako szef Rady Europejskiej, żeby zablokować budowę Nord Stream 2.

Oni będą mu teraz dopisywać wszystko. Będą robić z niego agenta, tak jak ze mnie. Ta walka będzie jeszcze bardziej brutalna – mam nadzieję, że to wytrzyma i poradzi sobie. Ja będę go wspierał i pokazywał, że celowo niszczy się dobrego polityka.

—współpraca: Karol Ikonowicz